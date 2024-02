Calcio serie D, ottava vittoria per la Folgore Caratese che balza al nono posto

Sul sintetico di Verano Brianza, la Folgore Caratese batte la Varesina e soprattutto con l’ottava vittoria balza al nono posto in classifica. Una magia di Panatti e il goal di Roberto Esposito cancellano altresì la pesante sconfitta subita nella gara di andata.

Calcio serie D, la Folgore Caratese liquida la Varesina con Panatti ed Esposito

Nel primo tempo la Varesina dopo l’impresa in Coppa Italia (si è qualificata alla semifinale) e che in questa trasferta deve fare a meno di Guidetti parte bene e due volte, nei primi minuti, si fa apprezzare con azioni d’attacco nonché per un tiro di Manicone che sfiora il palo.

La Folgore contiene bene il forcing degli avversari e al primo acuto offensivo passa. Punizione di Panatti che, con un’autentica prodezza, centra l’angolo alto dove il portiere Matteo Basti non può arrivare. Il goal destabilizza la squadra di Spilli che si scopre e rischia anche sul tiro a botta sicura di Barranco deviato. La Folgore tiene in mano il bandolo del gioco e al 27mo minuto è micidiale l’inserimento di Esposito che in diagonale fredda Basti per il 2-0. Con qualche incertezza la Varesina prova a restare in partita: un goal riaprirebbe la contesa, ma prima il destro di Gasparri trova il riflesso di Viscovo mentre il sinistro di Orellana viene ammortizzato dai difensori della Folgore.

La rete di Esposito (Folgore Caratese)

Calcio serie D: nel secondo tempo la Folgore Caratese controlla

Nella ripresa ci si aspetta una reazione della Varesina dopo un primo tempo opaco ma la Folgore Caratese controlla la situazione con sicurezza. La squadra di mister Spilli è imbrigliata e raramente riesce a rendersi pericolosa. La Caratese anzi sfiora la terza rete con un palo di Vernocchi e dimostra di volere più dei suoi avversari questo risultato, anche dopo il doppio giallo a Bright che la costringe in campo, per una quindicina di minuti, con un giocatore in meno.

FOLGORE CARATESE – VARESINA 2-0

Marcatori: 5’ Panatti, 27’ p.t. Esposito R.

Folgore Caratese: Viscovo, Marchi, Arpino, Panatti (85’ Lofoco), Caporali (43’ Vernocchi), Bright, Balamontis, Esposito R. (82’ Esposito N.), Silano, Clerici, Barranco (90’ Kyeremateng). A disposizione: Macchi, Scapuzzi, Rosa, Santambrogio, Corbo. Allenatore: Parlato

Varesina: Basti, Ciuffo (78’ Rodolfo Masera), Pertosa, Amoabeng, Perin (55’ Polenghi), Grieco, Gatti, Vitale (55’ Sali), Orellana Cruz, Gasparri, Manicone (61’ Oboe, 75’ Olivieri). A disposizione: Santulli, Bigoni, Carrino, Coghetto. Allenatore: Spilli

Arbitro: Mattia Mirri di Savona

Note –. Ammoniti: Bright (F), Polenghi (V), Panatti (F), Esposito N. (F). Espulso: Bright (F) all’80’ per doppia ammonizione. Angoli: 2-3 Recuperi: 3’+5’

La classifica del Girone B – Arconatese 53 punti, Caldiero Terme 52, Varesina 51, Pro Palazzolo 50, Piacenza 47, Desenzano 43, Villa Valle 41, Brusaporto 39, Folgore Caratese 36, Casatese, Caravaggio, Club Milano 35, Virtus CiseranoBergamo 34, Clivense 32, Castellanzese 28, Real Calepina, Tritium 27, Legnano 26, Crema 20, Ponte San Pietro 17 punti.

-Caravaggio, Brusaporto, Casatese, Real Calepina, Arconatese, Piacenza un partita in meno