Con la necessità di invertire la tendenza negativa e allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, il Renate nella partita infrasettimanale disputata a Fontanafredda allo stadio “Omero Tognon” batte la Triestina, intasca i tre punti in palio e sale a “quota 32”. La Triestina si ferma invece per la terza volta di fila.

Calcio, Serie C: Renate batte Triestina in rimonta, Sorrentino protagonista con una doppietta

La vittoria del Renate assume un particolare significato in quanto la squadra di mister Colombo, pur sotto di un gol, ha saputo ricompattarsi e risalire la corrente. Infatti a passare in vantaggio è stata la squadra di casa con Anzolin: l’ex Juventus su assist di El Azrak con un bel destro fulmina Fallani. Il vantaggio della Triestina dura poco e al 16′ Sorrentino pareggia: Bocalon protagonista di un’ottima sponda per il compagno che non sbaglia.

Calcio, Serie C: Renate batte Triestina in rimonta, D’Orsi prezioso

Il risultato rimane a lungo ancorato sull’1-1 con le difese che annullano ogni tentativo di cambiare il punteggio. A rompere l’equilibrio nel finale è una prodezza di Paudice all’86’: cross di D’Orsi dalla sinistra e piatto destro che fulmina Matosevic per il sorpasso del Renate che poi certifica la preziosa vittoria al 95′ con un’altra giocata super di D’Orsi che appoggia per Sorrentino, l’attaccante nerazzurro con una finta disorienta alcuni avversari e poi calcia in porta per il definitivo 3-1.

Calcio, Serie C: Renate batte Triestina in rimonta, prossima partita

Prossima partita allo stadio Città di Meda Mino Favini: sabato 17 febbraio: alle 16.15 c’è Renate – L.R.Vicenza.

Calcio, Serie C: il tabellino di Triestina-Renate

TRIESTINA RENATE 1-3

Marcatori: 12’ Anzolin M. (T), 16′ pt Sorrentino D. (R); 41’ Paudice L. (R), al 45’+5 st Sorrentino D. (R)

TRIESTINA: Matosevic K., Pavlev D., Ciofani M. (dal 1′ st Rizzo N.), Moretti L., Anzolin M., Fofana L. (dal 1′ st Correia O.), Celeghin E. (dal 19′ st Vallocchia A.), D’Urso C. (dal 35′ st Petrasso L.), El Azrak R., Redan D. (dal 35′ st Vertainen E.), Lescano F.. A disposizione: Agostino G., Diakite M., Ballarini M., Crosara M., Germano U., Gunduz T., Kacinari A., Minesso M. Allenatore Roberto Bordin

RENATE: Fallani M., Vimercati A., Alcibiade R. (dal 35′ st Bracaglia G.), Bosisio M., Anghileri M. (dal 27′ st Possenti M.), Baldassin L. (dal 16′ st Esposito G.), Vassallo F. (dal 27′ st Alfieri V.), D’Orsi F., Currarino M., Bocalon R. (dal 17′ st Paudice L.), Sorrentino D.. A disposizione: Ombra F., Acampa D., Gasperi M., Pinzauti L., Procaccio A., Tremolada M. Allenatore Alberto Colombo

ARBITRO: Antonio Reda di Molfetta

Ammoniti: 9′ st D’Urso C. (T), 33′ st Correia O. (T), 35′ st Vertainen E. (T), 32′ pt Baldassin L. (R), 12′ st Vassallo F. (R), 33′ st Alfieri V. (R).