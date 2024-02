Calcio Serie D: la Folgore vince a Grumello e si allontana dalla zona play-out

Tre punti d’oro per la Folgore Caratese che allo stadio “Luciano Libico” di Grumello del Monte batte la Real Calepina con un goal di Bruno Barranco. A determinare il risultato finale di una partita che entrambe le squadre hanno affrontato con l’obiettivo di conquistare l’intera posta in palio, è stato un’autentica prodezza dell’attaccante Bruno Barranco che ha centrato il bersaglio con un perentorio colpo di testa dopo un calcio d’angolo.

Calcio Serie D: la Folgore vince con una prodezza di Barranco

Per il bomber argentino è la settima rete con la magia bianco celeste della Folgore Caratese che, peraltro, ha potuto festeggiare la settima vittoria in questa stagione. Ora il campionato di serie D osserverà un turno di riposo e le squadre torneranno in campo il 18 febbraio. Con questa vittoria la squadra di mister Parlato ha compiuto un passo importante in classifica ma soprattutto ha portato a sei punti il vantaggio proprio sulla stessa Real Calepina in piena zona play off.

Il tabellino

Real Calepina-Folgore Caratese 0-1

Marcatore: 77’ Barranco

Real Calepina (3-5-2): Pisoni; Piacentini, Vallisa (86’ Gini), Gardoni; Moscheo (86’ Vavassori), Quarena, Sangiorgi, Castelletto (86’Zappa), Ruffini; Duda (86’ Gennaio), Ekuban (54’ Silenzi). A disposizione: Barbieri, Valli, Mazzoleni, Costante. Allenatore: Daniele Capelli

Folgore Caratese (4-3-1-2): Viscovo, Balamontis, Arpino, Marchi, Nicolini; Bright, Caporali, Floridia; Scapuzzi (60’ Esposito R.), Barranco (86’ Esposito N), Kyeremateng (45’ Panatti). A disposizione: Macchi, Vernocchi, Rosa, Lofoco, Santambrogio, Silano. Allenatore: Carmine Parlato

Arbitro: Michele Buzzone – sezione di Enna

Ammoniti: 10’ Balamontis, 55’ Vallisa, 60’ Scapuzzi, 71’Marchi, 72’ Silenzi. Espulso: 95’ Piacentini

Classifica: Arconatese 53 punti, Varesina 51, Caldiero Terme 51, Pro Palazzolo 49, Piacenza 47, Desenzano 42, Brusaporto 39, Villa Valle 38, Casatese 35, Caravaggio 35, Club Milano 34, Virtus CiseranoBergamo 34, Folgore Caratese 33, Clivense 29, Castellanzese 27, Real Calepina 27, Tritium 26, Legnano 25, Crema 20, Ponte San Pietro 16 punti.