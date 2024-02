Calcio, Renate ancora Ko in casa: al Città di Meda passa il Vicenza

La prestazione contro la Triestina a Fontanafredda è stata dimenticata nell’incontro con il Vicenza, dove il Renate ha fatto emergere le difficoltà di una squadra che subisce la quarta sconfitta interna consecutiva. Il compito degli ospiti è stato facilitato da una clamorosa indecisione del portiere Fallani,che dopo 50 secondi di gioco non interviene sulla sponda di Ferrari per la rete Rolfini. Il resto del primo tempo è stato a senso unico in favore del Vicenza, che si è dimostrato molto organizzato in tutti i reparti.

Serie C: nella ripresa il raddoppio di Cuomo

La disperazione di Sorrentino al fischio finale

Nel secondo tempo il Renate prova il tutto per tutto e modifica lo schema tattico con uno a trazione offensiva con quattro attaccanti, ma non cambia l’inerzia della partita. Al 37’ su punizione di Ronaldo concessa per un fallo dubbio di Currarino, Cuomo trova il raddoppio di testa ma si vede incredibilmente annullare la rete per fuorigioco. Dopo un rapido consulto con il collaboratore di destra Barcherini, il direttore di gara ritorna sui suoi passi e convalida la rete.

Serie C: ora il recupero contro l’Atalanta U23

Prossimo appuntamento mercoledì 21 a Caravaggio contro l’Atalanta U23 nel recupero della ventitreesima giornata.

Serie C: il tabellino del match

Renate-Vicenza 0-2

Marcatori: Rolfini (V) al 1’ p.t.; Cuomo (V) al 37’ s.t.

Renate (3-5-2): Fallani 5; Bosisio 6, Possenti 5,5, Vimercati 5,5; Anghileri 6 (dal 13’ s.t. Bocalon 5,5), Baldassin 4,5 (dal 43’ s.t. Acampa s.v.), Vassallo 6 (dal 26’ s.t. Alfieri 6), Currarino 6, D’Orsi 5,5 (dal 27’ s.t. Pinzauti 6); Sorrentino 5 (dal 43’ s.t. Tremolada s.v.), Paudice 5,5. A disposizione: Ombra, Gasperi, Esposito, Procaccio, Bracaglia. Allenatore: Colombo 5.

Vicenza (3-4-3): Confente 6,5; Cuomo 7,5, Fantoni 6, Sandon 6; Talarico 6, Ronaldo 6,5 (dal 46’ s.t. Rossi s.v.), Tronchin 5,5 (dal 40’ s.t. Proia s.v.), Greco 6,5; Della Morte 6,5 (dal 23’ s.t. Cavion 6), Rolfini 7,5 (dal 24’ s.t. Pellegrini 6), Ferrari 6,5 (dal 46’ s.t. Delle Monache s.v.). A disposizione: Gallo, Massolo, Busato, Costa, Lattanzio. Allenatore: Vecchi 7.

Arbitro: Colaninno di Nola 5,5.

Note: spettatori 360, incasso non comunicato. Ammoniti Ronaldo (V), Vassallo (R), Possenti (R) e Bocalon (R). Angoli: 2-4.