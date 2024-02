Calcio serie C, terza sconfitta consecutiva per il Renate: al Lumezzane basta un gol di Spini

Sotto la pioggia incessante della Brianza, il Renate subisce la terza sconfitta consecutiva e inizia a vedere i fantasmi della zona play-out. Il Lumezzane si adatta meglio alle condizioni ambientali e sfrutta bene le poche occasioni offensive. Primo tempo senza tiri in porta.

Calcio serie C, terza sconfitta consecutiva per il Renate: pareggio fallito da Bocalon

Nella ripresa, gli ospiti sono apparsi più determinati e al 26’ hanno sbloccato il punteggio con Spini che in mezza rovesciata sfrutta l’assist di Capelli. Il Renate ha avuto una unica occasione per pareggiare quando al 38’ Paudice, dopo aver superato diversi avversari, mette in mezzo una palla per Bocalon che doveva essere solo spinta nella porta sguarnita ma l’attaccante veneto non riesce a colpire la sfera. Prossima partita del Renate mercoledì 14 febbraio a Trieste contro la Triestina.

Calcio – SERIE C NOW GIRONE A – 25^ giornata – 10 febbraio 2024

RENATE – LUMEZZANE 0-1

MARCATORE Spini al 26’ s.t.

RENATE (4-4-2)

Fallani 5,5; Bosisio 5,5 (dal 39’ s.t. Anghileri s.v.), Alcibiade 6, Vimercati 6, D’Orsi 5 (dal 29’ s.t. Paudice 6); Currarino 5,5, Baldassin 6, Esposito 6 (dal 39’ s.t. Alfieri s.v.), Tremolada 5,5 (dal 39’ s.t. Possenti s.v.); Pinzauti 5,5 (dal 16’ s.t. Sorrentino 6), Bocalon 5.

A disposizione: Ombra, Gasperi, Procaccio, Acampa, Bracaglia.

Allenatore: Colombo 5,5

LUMEZZANE (4-3-3)

Filigheddu 6; Moscati 6,5, Pisano 6, Pogliano 6,5, Righetti 6; Calì 6, Taugourdeau 6,5, Malotti 5,5; Spini 7,5 (dal 47’ s.t. Deratti s.v.), Capelli 7 (dal 43’ s.t. Basso Ricci s.v.), Iori 5,5 (dal 33’ s.t. Gerbi s.v.).

A disposizione: Greco, Rizzo, Pesce, Parodi, Dalmazzi, Poledri, Scremin, Cannavò, Tortelli.

Allenatore: Franzini 6,5

ARBITRO Bozzetto di Bergamo 5,5

NOTE Spettatori 250, incasso non comunicato. Ammoniti Pisano, Alcibiade. Angoli 5-3.