Serie C: il Renate perde in casa col Legnago di misura

Il gol di Van Ransbeeck è un colpo che fotografa l’attuale situazione del Renate ma che in estrema sintesi ha confermato la fragilità, anche mentale, di una squadra che non ha saputo costruire azioni di gioco importanti per ottenere almeno il pareggio. Per il Legnago quelli conquistati al Città di Meda “Mino Favini” sono tre punti utili per uscire dalle zone infide della classifica. L’altra parte, con questa incredibile sconfitta, il team nero-azzurro ha certificato che, al momento, la “rivoluzione” nell’organico acuita dalla inaspettata partenza di alcuni elementi, ha inciso sulla solidità della squadra. Per cui sarà necessaria una immediata inversione di marcia nelle prossime partite.

Serie C: il Renate perde in casa e la punizione di Van Ransbeeck

La rete che ha deciso il match è stata originata da un affondo di Diaby bloccato al limite dell’area: il calcio di punizione (ai più apparso inesistente!) affidato a Van Rasbeeck che con una prodezza balistica ha centrato l’angolino alto alla destra del portiere. Per il belga è il terzo gol in questa stagione. Tra l’altro questo calciatore già al 42′ aveva cercato di sbloccare il risultato ma un suo tiro a giro, si era stampato sul palo destro della porta difesa da Fallani. Da aggiungere infine che il Renate, a distanza di qualche minuto dalla rete dei veronesi, ha sciupato una ghiotta opportunità con Mora che ha spedito il pallone ben oltre la traversa.

Il tabellino della partita

Renate – Legnago 0 – 1

MARCATORE: 25′ st van Ransbeeck K.

RENATE: Fallani M., Auriletto S., Alcibiade R. (dal 1′ st Possenti M.), Vimercati A. (dal 41′ st Procaccio A.), Bracaglia G. (dal 32′ st Tremolada M.), Vassallo F., Esposito G., Currarino M., Anghileri M. (dal 14′ st Mora C.), Pinzauti L. (dal 15′ st Paudice L.), Bocalon R.. A disposizione: Ombra F., Gasperi M., Alfieri V., D’Orsi F., Acampa D., Bosisio M. – Allenatore Alberto Colombo

LEGNAGO SALUS: Fortin M., Pelagatti C., Martic M., Motoc A., Boci B., Zanetti L., Van Ransbeeck K. (dal 44′ st Franzolini A.), Diaby A., Giani E. (dal 37′ st Sambou B.), Svidercoschi S. (dal 38′ st Casarotti E.), Rocco D. (dal 29′ st Buric N.). A disposizione: Businarolo M., Tosi R., Hadaji A., Sbampato E., Travaglini M., Ruggeri G., Muteba V., Noce M., Zanandrea G., Mbakogu J.- Allenatore Massimo Donati,

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata

NOTE – Spettatori 270 incasso non comunicato. Ammoniti 31′ st Bocalon R. (R), al 43′ st Vassallo F. (R) al 33′ st Van Ransbeeck K. (L), al 45′ st Diaby A. (L). Angoli 5 – 5