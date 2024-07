Calcio, Serie C: l’azzurro Regonesi per la difesa del Renate, primo test col Villa Valle

Per il Renate è iniziata la “fase due” della preparazione. Dopo i primi allenamenti svolti al “Mario Riboldi” la comitiva composta dai giocatori (nel gruppo sono stati inseriti anche quattro giovani tra i più utilizzati nel campionato Primavera) quindi dai componenti lo staff tecnico e dall’allenatore Luciano Foschi si è trasferita a Piazzatorre, in Alta Val Brembana, dove rimarrà sino a domenica 28 luglio dopo aver effettuato il primo, vero test affrontando il Villa Valle, squadra di Villa d’Almè che milita nel campionato di serie D.

Calcio, Serie C: l’azzurro Regonesi per la difesa del Renate, i nuovi acquisti

Nel gruppo dei calciatori che dovranno affrontare gli impegni già programmati per la Coppa Italia e soprattutto quelli del Campionato compaiono anche gli ultimi elementi arrivati in Brianza dal mercato scelti, con il benestare dell’allenatore, dal direttore generale Massimo Crippa e dal Ds Oscar Magoni. Sono i centrocampisti Alessandro Eleuteri (classe 1998) la scorsa stagione alla Fermana e che vanta ben 170 presenze in serie C, Francesco Di Nolfo (classe 1998) dalla Triestina in serie D ma cresciuto nel settore giovanile della Roma, il terzino sinistro Paolo Gardoni (classe 2004) cresciuto nel settore giovanile della Cremonese mentre lo sorso campionato ha indossato la maglia del Real Calepina in serie D e, in prestito secco, il difensore Iacopo Regonesi. Classe 2004 ruolo terzino sinistro o centrale difensivo, è nato a Bergamo il 28 marzo 2004, ed è cresciuto per intero nel settore giovanile della Atalanta Bergamasca Calcio con cui nella passata stagione ha militato sia nella formazione Primavera, sia in quella Under 23 impegnata per la prima volta in Serie C NOW (19 presenze complessive). Da anni ormai nel giro delle nazionali giovanili (convocato in Under 20 nel mese di giugno), nell’estate 2023 ha vinto i Campionati Europei Under 19, schierato sempre titolare nelle cinque gare della fase finale dal CT Alberto Bollini. Per Iacopo prestito annuale in Brianza, con ritorno all’Atalanta fissato per il 30 giugno 2025.