Calcio femminile, serie A: Como Women stende il Parma allo stadio Ferruccio di Seregno

Allo stadio Ferruccio di Seregno il Como Women abbatte il Parma e conquista il primo, storico successo in serie A al termine di una partita combattuta con un avversario che non si è mai arreso. Inizio in discesa per il Como che con Matilde Pavan sblocca il punteggio con un tiro da fuori area ma al 19’ arriva il pareggio delle ospiti con Arianna Acuti. In avvio del secondo tempo il Como Women va di nuovo in vantaggio e stavolta è il capitano Giulia Rizzon a segnare, realizzando un rigore assegnato per un fallo di Maia sulla Kubassova.

Como Women stende il Parma a Seregno: neutralizzato un rigore

Il Como soffre in qualche occasione, ma trova due gol nel finale: il primo all’83’, sull’assist della Di Luzio è Vlada Kubassova a segnare e dopo tre minuti Vivien Beil, raccoglie la sponda di Pastrenge e infila di sinistro al volo. Nei minuti di recupero c’è gloria anche per il portiere Maria Korenciova, che neutralizza un rigore di Valeria Pirone.

Como Women stende il Parma a Seregno: “Felice per la prima vittoria in serie A”

A fine partita l’allenatore del Como Women, Sebastian de la Fuente, commenta il successo della sua squadra: “La prima vittoria in serie A lascia grande felicità. Eravamo in crescita da quattro partite e oggi abbiamo chiesto alle ragazze di andarseli a prendere questi punti e ora da qui ripartiamo. Domenica prossima andiamo a giocare una partita difficilissima a Roma ma non possiamo nasconderci e non è il momento di fermarci”.

COMO WOMEN-PARMA 4-1

RETI: 4’ Pavan, 19’ Acuti, 49’ Rizzon (rigore), 83’ Kubassova, 87’ Beil

COMO (4-3-3): Korenciova; Brenn, Rizzon, Kravets (35′ Cecotti), Borini; Karlenas, Hilaj (77′ Beil), Picchi (66′ Di Luzio); Beccari, Kubassova, Pavan (65′ Pastrenge). All. De La Fuente

PARMA (4-3-3): Capelletti; Acuti, Marchao, Cox, Santoro (81′ Bardin); Silvioni (76′ Farrelly), Arrigoni, Benoit; Maia (50′ Martinovic), Pirone, Heroum. All. Ulderici

ARBITRO: Petrella

Ammonizioni: 86’ Kubassova, 86’ Marchao. Espulso Ulderici