Calcio donne: Real Meda all’esame capolista, Antoniazzi in azzurro

È il Real Meda a fare da apripista alla sesta giornata di andata, nel girone A del campionato di serie C femminile. Sabato 15 ottobre, alle 15.30, ospita al “città di Meda”, la capolista Orobica Bergamo. Un match insidioso e difficile già sulla carta. Ne è consapevole Gianni Zaninello che da direttore sportivo sta guidando la compagine bianconera, anche se il clima in seno alle “pantere” è molto più sereno e si respira maggior ottimismo dopo il successo ottenuto ad Ivrea contro l’Independiente.

Nella gara contro le rossoblu bergamasche sono in forse Anita Coda, Francesca Sironi e Rosanna Avendato.

Calcio donne: Beatrice Antoniazzi in nazionale Under 16

In casa delle “black panthers” si respira un’aria di ottimismo per la convocazione in nazionale under 16 delle 15enne Beatrice Antoniazzi chiamata a partecipare allo stage di Tirrenia dal 17 al 20 ottobre prossimo.

Calcio donne: la Fiamma riposa

Causa un girone zoppo, a quindici squadre, domenica, non sarà in campo la Fiammamonza, che osserva un turno di sosta. Per le monzesi una pausa indispensabile per medicare le ferite delle ultime giornate e ricaricare l’ambiente. Sono, infatti, reduci da quattro sconfitte consecutive in cui hanno incassato 21 gol contro i due segnati. Le biancorosse stanno pagando a caro prezzo la giovane età, ma soprattutto tanta inesperienza e la capacità di tenere il campo per novanta minuti. Analizzando le ultime quattro debacle, le monzesi hanno concesso via libera all’avversario nella seconda frazione gioco, permettendo loro di dilagare, mentre nei primi 45’ si sono sempre battute alla pari.

Calcio donne, Fiammamonza: “Serve esperienza”

Il ds Stefano Sesti ha affermato: “Sapevamo che dovevamo lottare sino alla fine e che il poker di gol della prima giornata contro le cagliaritane del Su Pran non doveva illuderci. E cammin facendo abbiamo pagato lo scotto. Inaspettata è stata la sconfitta a Lucca, ma le ragazze quando subiscono un gol anziché reagire si demoralizzano e così subiscono pesante. È la mancanza di esperienza che fa loro difetto, del resto sono alla loro prima esperienza in prima squadra e hanno bisogno di lavorare sodo perché dove non c’è sufficiente tecnica occorre sopperire con altro”.