Atletica, Muggiò celebra il giovane Mattia De Rocchi: «Fondamentale circondarsi di belle persone»

Diciassette anni, un titolo italiano giovanile sugli 800 metri e un record italiano dei 600, una medaglia europea. È il curriculum di Mattia De Rocchi, mezzofondista classe 2006, che lunedì è stato ricevuto e celebrato in cumune a Muggiò, dove risiede e dove è iniziata la sua carriera in pista.

Atletica: Muggiò celebra il giovane Mattia De Rocchi, l’orgoglio del sindaco Maria Fiorito

Ormai atleta che veste la maglia della nazionale, tesserato per la Forti e Liberi Monza, ha iniziato il percorso sportivo nella società della sua città. Il sindaco Maria Fiorito l’ha ricordato “ancora bambino, correre e tagliare il traguardo – si legge in una nota – Averlo visto crescere e raggiungere i suoi obiettivi è una vera emozione. Tutti orgogliosissimi di lui, gli auguriamo di realizzare i suoi sogni, che siamo sicuri non tarderanno a concretizzarsi”.

L’amministrazione comunale l’ha ricevuto per tutti i suoi risultati ottenuti: nel 2023, il Record Italiano U18 dei 600 metri, il titolo Italiano Under 18 sugli 800 metri e il bronzo ai Giochi Olimpici Europei U18 disputati a luglio 2023 a Maribor, in Slovenia.

Atletica, Mattia De Rocchi: «Fondamentale circondarsi di belle persone»

«Aver raggiunto la maglia della Nazionale è sicuramente qualcosa che fa molto piacere, ma è anche inaspettato – ha detto l’atleta – Non mi sarei mai immaginato di arrivare dove sono, ma questa è decisamente la prova che tutto è possibile. Per raggiungere i propri obiettivi bisogna allenarsi, impegnarsi ma anche divertirsi. Un’altra cosa fondamentale? Circondarsi di belle persone, stringere buoni rapporti ed essere sempre sinceri, non solo nell’atletica».

Atletica: Muggiò celebra il giovane Mattia De Rocchi, la premiazione

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Fiorito, l’allenatore dell’Associazione Atletica Muggiò Angelo Buda, l’attuale allenatore Achille Fecchio e la madre Roberta.