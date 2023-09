Atletica: Elena Bellò quarta a Rovereto negli 800 metri, Tortu in gara per qualificarsi a Eugene

Dopo aver timbrato a Bellinzona nella gara sugli 800mt il riscontro cronometrico di 1:59.15 richiesto per poter gareggiare alle Olimpiadi del 2024, la mezzofondista Elena Bellò (è affiliata alle Fiamme Azzurre ma abita a Carate Brianza e si allena a Giussano), mercoledì 6 settembre ha gareggiato a Rovereto. La gara sugli 800 è stata vinta, in rimonta, dalla keniana Vivian Kiprotich (1:59.56) davanti all’italiana Eloisa a Coiro in 1:59.90; terzo posto per Noelie Yarigo (Benin, 1:59.97) e quarto per la Bellò (2:00.05).

Atletica, la caratese Bellò un po’ contratta a Rovereto

Elena è parsa un po’ contratta in quanto per la prima volta in questa stagione, era scesa sotto i due minuti negli 800 metri, nel Meeting di Bellinzona. Il tempo di 1:59.15 ottenuto in Svizzera è la premessa per costruire il futuro prossimo dopo aver afferrato lo standard per le Olimpiadi di Parigi, fissato a 1:59.30. A Bellinzona, Elena aveva anche stampato la terza prestazione in carriera dopo il doppio 1:58.97 dello scorso anno a Roma in giugno ed a Chorzov in agosto.

Atletica, il campione olimpico Tortu atteso in Belgio

Filippo Tortu sarà invece a Bruxelles per la penultima tappa della Wanda Diamond League 2023 che mette in palio punti per qualificarsi alla finale a Eugene del 16 e 17 settembre. Venerdì 8 settembre in serata l’atleta campione olimpico e argento mondiale della staffetta sarà in gara nei 200 metri al Memorial Van Damme. In Belgio ci sono quattro finalisti mondiali di Budapest sulla strada di Tortu (Fiamme Gialle), che con l’argento in staffetta ha riscattato la prova opaca dei 200 metri, out in batteria con 20.46. Ora è attesa un’altra prodezza.