Ottima prestazione venerdì 25 agosto, nella batteria della staffetta 4×100 maschile ai Mondiali di Budapest, per il caratese Filippo Tortu. Sabato 26 agosto alle 21.40 la attesa finale con il quartetto formato dall’atleta brianzolo insieme a Jacobs, Rigali e Patta a caccia di una medaglia. Ai blocchi anche Stati Uniti, Giamaica, Giappone, Sud Africa, Francia, Gran Bretagna e Brasile. Non ci saranno invece, a sorpresa, elminati, i Campioni del mondo in carica del Canada.

Staffetta 4×100: in batteria sfiorato il nuovo record nazionale

Tornando alle batterie, il quartetto italiano venerdì sera ha stampato la migliore prestazione mondiale stagionale in 37.65, a 15 centesimi dal record nazionale della vittoria Olimpica. Una composizione originale con Roberto Rigali in prima frazione, Marcell Jacobs in seconda al rientro in staffetta dopo due anni di assenza, Lorenzo Patta in terza e Filippo Tortu a chiudere. Jacobs ha siglato un 8.81 fantastico, ancora meglio della finale della 4×100 dei Giochi Olimpici (8.925). Filippo Tortu, che ha afferrato il testimone un po’ schiacciato da Lorenzo Patta, ha chiuso bene in 9 secondi netti (8.845 nella finale di Tokyo).