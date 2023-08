Pier Silvio Berlusconi: “Monza e Milan per papà erano una questione di cuore”

Emozionato in tribuna nelle prime battute del Trofeo dedicato alla memoria del papà e durante il minuto di silenzio, Pier Silvio Berlusconi ha preso la parola dal palco delle premiazioni a fine partita. Con lui all’U-Power Stadium il fratello Luigi, Paolo Berlusconi, Adriano Galliani apparso più volte con gli occhi lucidi e Marta Fascina, l’ultima compagna del presidente onorario e proprietario del Monza al ritorno in pubblico in una occasione ufficiale.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi all’U-Power Stadium dopo Monza-Milan del trofeo dedicato al papà

“Grazie da parte mia e della mia famiglia – ha detto – Posso dirvi che per mio padre il calcio è sempre stato una grande passione. Il Milan e il Monza non erano solo calcio, erano una questione di cuore e di amore. Stasera sarebbe stato felice. Anzi, lui è felice: il suo cuore è qui insieme a tutti noi. Grazie per questa bellissima emozione“.

E poi: “Lo sport, secondo mio padre, ero lo specchio della vita. Il rispetto era un valore fondamentale per mio padre. Soprattutto rispetto per le regole, per gli avversari, per tutti. Quindi è questo il messaggio che vogliamo fare passare. Grazie a tutti davvero. Forza Milan, forza Monza, forza presidente e papà. Per sempre“.