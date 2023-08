Trofeo Silvio Berlusconi, mister Palladino: «Un buon Monza con qualcosa da aggiustare»

All’U-Power Stadium colorato a festa, è andato in scena il primo Trofeo Silvio Berlusconi: a trionfare è stato il Milan ai calci di rigore. Nella sala stampa dell’ex Brianteo è intervenuto, a fine gara, l’allenatore dei biancorossi, Raffaele Palladino che ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi.

Trofeo Silvio Berlusconi, le dichiarazioni di Palladino: «Carlos Augusto, finché è con noi sono felice»

«Le impressioni sulla partita a pochi giorni dall’inizio della Serie A? È stato un buon Monza con qualcosa da aggiustare. Merito anche a loro che sono stati coraggiosi e ci hanno sporcato le giocate. Il Milan è una delle candidate a vincere lo Scudetto. Nella ripresa abbiamo avuto più palleggio e li abbiamo messi in difficoltà. Dobbiamo continuare con il percorso di crescita. Ricordo di Silvio Berlusconi? Gli volevo molto bene e questo bene era reciproco. Ero legatissimo al presidente e gli volevo regalare questa Coppa, purtroppo è andata male. Ci riproveremo. I miei ragazzi hanno fatto una grande prestazione ed è stato il giusto omaggio per il nostro presidente. Carlos Augusto? Fino a quando è con noi io sono felice e anche stasera ha dimostrato di avere un grande futuro. Sono contento dei ragazzi, anche chi è entrato ha fatto bene. La strada è quella giusta.

Mercato? Tutto può succedere, anche perché conosciamo bene come si muove Galliani. Sono contento del mercato: sono stati acquisti oculati con calciatori dal grande temperamento. Sono felice della mia squadra. Bettella? Era molto dolorante ed è un ragazzo che ci teneva molto a fare bene. Amalgama di nuovi e vecchi? Quest’anno stiamo modificando qualcosina».