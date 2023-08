Trofeo Silvio Berlusconi: trionfa il Milan ai rigori, 1-1 ai tempi regolamentari

Il Milan si aggiudica la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi vincendo 7-6 dopo i calci di rigore.

6 – BIRINDELLI TRAVERSA ❌

6 – THIAW GOL ⚽️

5 – PESSINA GOL ⚽️

5 – COLOMBO GOL ⚽️

4 – F. CARBONI GOL ⚽️

4 – LOFTUS-CHEEK GOL ⚽️

3 – MACHIN GOL ⚽️

3 – TOMORI GOL ⚽️

2 – CAPRARI GOL ⚽️

2 – OKAFOR GOL ⚽️

1- PETAGNA GOL ⚽️

1- REIJNDERS GOL ⚽️

Sequenza dei rigori

⏳ Finiscono i tempi regolamentari sul risultato di 1-1: si andrà ai calci di rigore. Il primo Trofeo Silvio Berlusconi si deciderà dagli undici metri.

⚠️ Assegnati 4 minuti di recupero.

🔄 45′ st Cambio nel Monza: al posto di Carlos Augusto entra F. Carboni.

⚪🔴 43′ Palla illuminante di V. Carboni, entrato bene in campo, a cercare maglie biancorosse al centro dell’area di rgiore: Chukwueze ripiega in difesa e allontana in corner.

🔴⚫️ 41′ st Punizione velenosa per il Milan dal limite dell’area di rigore: si incarica della battuta nuovamente Reijnders che spedisce la sfera alle ortiche.

🔄 40′ st Doppio cambio nel Monza: al posto di Gagliardini e Ciurria entrano Machin e Birindelli.

🔴⚫️ 37′ st Punizione invitante per il Milan dai trenta metri: calcia Reijnders, palla sulla barriera.

🔄 35′ st Quattro cambi nel Milan: al posto di Pulisic, Hernandez, Leao e Giroud entrano Chukwueze, Bartesaghi, Okafor e Colombo.

🔄 34′ st Cambio nel Monza: al posto di Colpani entra V. Carboni.

⚠️ 28′ st Ripreso il match.

⚠️ 26′ st Pausa refrigerante per le due formazioni. Cooling Break a metà secondo tempo.

🔄 23′ st Cambio nel Monza: al posto di A. Carboni entra Pablo Marì.

⚪🔴 22′ st Azione in verticale del Monza: gioco di prestigio di Caprari che dribbla Hernandez e calcia verso la porta, Maignan controlla in due tempi.

🟨 16′ st Gara momentaneamente nervosa. Ammonito anche Krunic per un fallo commesso su Colpani.

🟨 13′ st Ammoniti Gagliardini e Leao per reciproche scorrettezze.

🔄 11′ st Doppio cambio nel Monza: al posto di Maric e Mota Carvalho entrano Petagna e Caprari.

🔴⚫️ 10′ st Cross dalla sinistra di Reijnders a pescare la testa di Thiaw che non inquadra lo specchio.

🔴⚫️ 8′ st Traversone dalla destra di Pulisic, la spizza Leao e Loftus-Cheek non riesca a ribadire in rete da pochi passi. Di Gregorio blocca sulla linea evitando guai peggiori.

⚠️ Scontro fortuito tra Loftus-Cheek e Di Gregorio con quest’ultimo che ha subito il fallo. Gioco fermo per due minuti.

🔴⚫️ 1′ st Inizia a spron battuto il Milan con Leao che supera Ciurria e prova a piazzarla con un destro a giro, palla a lato.

📣 INIZIA LA RIPRESA ALLO U-POWER STADIUM!

⏳ Finisce il primo tempo allo U-Power Stadium: gara piacevole con entrambe le squadre che se la giocano a viso aperto. A Pulisic risponde Colpani: si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

🔴⚫️ 47′ Buona trama di gioco del Milan: Giroud scarica la sfera su Reijnders che imbecca Leao con il portoghese che entra in area e calcia col destro, Di Gregorio si distende e blocca la sfera.

⚠️ Assegnati 3 minuti di recupero.

🟨 45′ Ammonito Reijnders per un fallo commesso su Gagliardini.

🔴⚫️ 44′ Giro palla del Milan al confine con l’area di rigore, arriva Hernandez che sfodera un sinistro potente che finisce di un soffio a lato.

⚪🔴 42′ Azione corale in “stile Palladino”: Carlos Augusto al centro per Maric cha fa da sponda per l’accorrente Mota Carvalho, conclusione centrale per la facile presa di Maignan.

🔴⚫️ 39′ Ci prova questa volta Leao dalla distanza con un destro pretenzioso che sorvola la traversa.

🔴⚫️ 37′ Corner per il Milan: batte Pulisic e svetta Giroud, palla a lato.

⚪🔴 33′ Giunge al pareggio la formazione biancorossa: Carlos Augusto taglia in due la difesa rossonera e con un filtrante al contagocce imbecca Colpani che con il sinistro fulmina Maignan all’angolino. Ristabilita la parità.

⚽️ GOL DEL MONZAAAAAAAAA ⚽️

🔴⚫️ 30′ Sassata di Loftus-Cheek respinta da Di Gregorio che sventa il pericolo.

🔴⚫️ 29′ Dagli undici metri Pulisic prima si fa ipnotizzare da Di Gregorio ma sulla corta respinta del portiere biancorosso deposita a rete a porta sguarnita. Milan avanti nel punteggio.

⚽️ GOL DEL MILAN ⚽️

⚠️ 28′ Rigore assegnato al Milan: Pulisic entra in area e viene falciato da D’Ambrosio.

⚠️ 27′ Ripreso il match.

⚠️ 26′ Pausa refrigerante per le due formazioni. Cooling Break a metà primo tempo.

🔴⚫️ 25′ Cross di Pulisic dalla destra, D’Ambrosio è attento e allontana la sfera.

🔴⚫️ 22′ Pulisic avanza e serve Hernandez che tenta la conclusione da fuori area, tiro debole e lontano dallo specchio.

🔄 20′ Cambio nel Monza: al posto di Bettella (uscito dal campo infortunato per un problema alla caviglia), entra D’Ambrosio.

⚪🔴 17′ Reazione veemente della squadra di Palladino con una doppia occasione: prima Mota Carvalho sguscia in area di rigore e ispira il tiro di prima di Maric respinto da Maignan; poi Pessina raccoglie la ribattuta e colpisce al volo col sinistro, il portiere francese dice ancora di no.

🔴⚫️ 14′ Il Milan insiste sull’out di sinistra, questa volta sull’asse Leao-Giroud: il primo serve il francese che colpisce in girata col sinistro, chiude lo specchio la retroguardia brianzola.

🔴⚫️ 12′ La prima occasione degna di nota è del Milan: Hernandez serve Leao che sposta la sfera e calcia col destro da posizione defilata; Di Gregorio risponde presente allungando le chele e smanacciando prodigiosamente la sfera.

🔴⚫️ 11′ Punizione a favore del Milan: si incarica della battuta Hernandez con la sfera che finisce a fil di palo alla sinistra di Di Gregorio.

🔴⚫️ 10′ Pulisic si destreggia sulla destra e mette la sfera al centro per la girata al volo di Giroud potente ma fuori misura.

⚪🔴 5′ Primo sussulto dei biancorossi: lancio dalla retrovie di A. Carboni, controlla senza patemi Maignan.

📣 INIZIA IL MATCH ALLO U-POWER STADIUM!

🎙️ Prende la parola l’AD del Monza Adriano Galliani: «Sto provando un’emozione fortissima. Silvio Berlusconi è stata la mia guida per 44 anni: ha fatto la storia del Monza portandolo in Serie A e del Milan portandolo a cime altissime. Facciamo tutti un grande applauso a Silvio Berlusconi».

🎶 Esibizione live de “Il Volo”, il gruppo musicale italiano celebre in tutto il mondo, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

🎙️Presente allo stadio anche Pier Silvio Berlusconi che, ai microfoni di Canale 5, ha commentato così l’evento: «Questa serata per noi è davvero emozionante, mio papà era un grande uomo di sport, ha sempre amato il suo Milan e il suo Monza, ci ha abituato a dei miracoli e questo non lo dobbiamo dimenticare. Per noi figli l’affetto dei tifosi è una cosa grandissima ed è la dimostrazione di quanto mio padre abbia dato allo sport e non solo».

In tribuna si è seduto al fianco di Adriano Galliani, Luigi e Paolo Berlusconi. In mezzo a loro, accanto al seggiolino vuoto dedicato al presidente scomparso, la compagna di Berlusconi Marta Fascina, al ritorno in pubblico in una occasione ufficiale.

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Assistenti: Perrotti e Palermo. Quarto ufficiale: Galipò. VAR: Valerio Marini di Roma 1. AVAR: Federico La Penna di Roma 1.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio; Bettella, Caldirola, A. Carboni; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Mota Carvalho; Maric. A disposizione: Lamanna, Gori, Machin, F. Carboni, Pedro Pereira, Caprari, Birindelli, V. Carboni, D’Ambrosio, Petagna, Bondo, Cittadini, Kyriakopoulos, S. Vignato. All. Raffaele Palladino.

🔴⚫️ MILAN (4-3-3) – Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disposizione: Sportiello, Mirante, Adli, Okafor, Romero, Chukwueze, Kjaer, Florenzi, Colombo, Pobega, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

⏳ Tutto pronto per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi: allo U-Power Stadium si affrontano il Monza di Raffaele Palladino e il Milan di Stefano Pioli. Calcio di inizio alle 21.