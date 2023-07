Calcio: Monza contro l’Everton, prima del Trofeo Berlusconi già da record

Un test a porte chiuse, a Liverpool. Amichevole internazionale per il Monza che ha annunciato per l’1 agosto una partita con gli inglesi dell’Everton. Un test di allenamento per la squadra di Raffaele Palladino e capitan Pessina dopo il ritiro in montagna, a Ponte di Lesmo, e prima del Trofeo Berlusconi che si gioca l’8 agosto all’U Power Stadium contro il Milan.

Calcio: per il Trofeo Berlusconi capienza aumentata a 16.917 posti

Per la prima edizione dell’evento dedicato a Silvio Berlusconi, la capienza del Brianteo è stata aumentata a 16.917 posti, “in quanto l’ultima Commissione di Vigilanza ha dato parere positivo per rendere disponibili alla vendita tutti i seggiolini presenti in tribuna ovest e tribuna est” fa sapere la società.

L’incremento di capienza permetterà di superare il record storico di spettatori (15.039 dello scorso Monza – Lecce) già a partire dall’8 agosto.