Cresce l’attesa per il Trofeo Silvio Berlusconi: record di spettatori ed esibizione de “Il Volo” prima dell’incontro

Martedì 8 agosto, alle 21:00, si disputerà la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Allo U-Power Stadium si affronteranno le due squadre della storia calcistica di Silvio Berlusconi: il Monza di mister Raffaele Palladino e il Milan allenato da Stefano Pioli. Due club che, sotto la presidenza del Cavaliere, hanno scritto pagine importanti della loro storia: i biancorossi, acquistati da Berlusconi nel 2018, quando militavano in Serie C, hanno centrato una doppia promozione arrivando in Serie A e salvandosi aritmeticamente a sei giornate dalla fine; i rossoneri che in 31 anni di presidenza berlusconiana hanno conquistato la bellezza di 29 trofei, tra cui otto scudetti, cinque Champions League, due Coppe Intercontinentali, un Mondiale per club FIFA e cinque Supercoppe Europee. Si tratta non solo di un amichevole da Libro “Cuore” ma anche di un succulento antipasto della Serie A 2023/24, utile per tifosi e addetti ai lavori per scoprire i volti nuovi dell’imminente stagione sportiva e per studiare gli ingranaggi delle formazioni attualmente in fase di rodaggio.

Musica e scenografia prima del match

Prima della gara avrà luogo un evento emozionante: l’esibizione de “Il Volo”, il gruppo musicale italiano celebre in tutto il mondo, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. La performance canora dei vincitori di “Sanremo 2015” sarà accompagnata da una coreografia di piccoli tifosi che entreranno festosamente sul rettangolo di gioco.

Al termine del match è prevista la premiazione sul campo con la consegna alla squadra vincitrice della prima coppa intitolata al presidente Silvio Berlusconi, che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i club.

Record di spettatori all’U-Power Stadium

Per Monza-Milan è previsto il tutto esaurito: saranno difatti 16.917 i tifosi presenti all’ex Brianteo. Attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, l’AC Monza ha comunicato che i botteghini resteranno chiusi avendo esaurito la disponibilità dei biglietti e invita gli spettatori a presentarsi con largo anticipo allo stadio, con gli ingressi che apriranno alle 19. Per coloro che non sono riusciti ad acquistare i biglietti, la partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e su Mediaset Italia per gli spettatori all’estero.