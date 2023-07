Monza Calcio, a Ponte di Legno presentate le nuove maglie che strizzano l’occhio all’Autodromo

Trasferta per oltre 500 tifosi a Ponte di Legno per non perdere la nuova maglia del Calcio Monza. Grandi ovazioni per i calciatori brianzoli, chiamati sul palco uno ad uno in ordine alfabetico, per finire con il Capitano Matteo Pessina e l’allenatore Raffaele Palladino, che hanno voluto fare una sorpresa ad Adriano Galliani, donandogli una maglietta personalizzata con il numero 10, autografata da tutta la squadra.

Calcio Monza, Galliani: “Tutto merito di Silvio Berlusconi”

Nel corso della “Notte Biancorossa” di Ponte di Legno, l’Amministratore Delegato Biancorosso Adriano Galliani ha svelato la prima maglia, quella per le trasferte e dell’estremo difensore che accompagneranno Pessina e compagni nella stagione 23/24 mentre il third Kit verrà invece presentato nella settimana del GP di Monza. “Tutto questo è merito di Silvio Berlusconi, che ci manca molto, ma come vorrebbe lui andiamo avanti, e proveremo a fare ancora meglio della scorsa stagione”, ha dichiarato Adriano Galliani, mandando in delirio i tifosi. Con il nuovo claim “Speed up your game” l’AC Monza e Lotto hanno dato il via ufficiale alla nuova stazione presentano le nuove livree. Con “Velocizza il tuo gioco”, (la traduzione del nuovo motto monzese), proprio la velocità sarà la chiave del design che unisce la città di Monza, sede del tempio della velocità per eccellenza, con la rapida crescita del Club degli ultimi anni.

Calcio Monza, legame inscindibile con il territorio e il tempio della velocità

Fil rouge che lega i vari elementi stilistici delle divise è il forte legame tra il club brianzolo e l’Autodromo Nazionale di Monza: diversi i richiami alla velocità e al mondo delle corse, dalla scacchiera presente nella banda del fronte maglia, al parasudore nell’interno collo fino al logo del circuito cittadino nella parte posteriore del colletto. Ogni dettaglio delle nuove divise per la stagione 23/24 è studiato per celebrare i colori del Monza: il rosso e il bianco vengono utilizzati sia come colore di fondo che come rifiniture a contrasto, tanto sul fine manica che sulle spalle e sulla parte alta della schiena.

Calcio Monza, tutti gli sponsor sulla maglia della stagione 2023-24

Quattro conferme e una grande novità per quanto riguarda le personalizzazioni: sul petto sarà ancora il “Batwing” dell’Official Sponsor Motorola a rendere la maglia riconoscibile a livello globale mentre sul fronte alto il leone del Naming Partner U-Power continuerà a dare la carica ai Bagaj. Per restare in tema velocità sul retro del colletto per la quinta stagione consecutiva ci sarà la ruota dentata dell’Autodromo Nazionale Monza mentre sulla spalla destra continuità con Dellorto. Sul back la novità principale con l’ingresso del brand Pulsee Luce e Gas pronto a dare energia alle prestazioni dei calciatori biancorossi.