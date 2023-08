Trofeo Berlusconi, mister Pioli: «Sono entusiasta di allenare questo Milan»

Nella prima edizione del Trofeo Berlusconi ad alzare la coppa al cielo è toccato al capitano del Milan, Theo Hernandez. Pari 1-1 dopo i tempi regolamentari e vittoria ai calci di rigore con il risultato finale di 7-6 a favore dei rossoneri. Nella sala stampa dello U-Power Stadium ha parlato l’allenatore del Milan, Stefano Pioli.

Trofeo Berlusconi, le dichiarazioni di Pioli

«Rispetto alla gara contro il Barcellona ho visto più cose positive che negative. Reijnders e De Ketelaere? Per quanto riguarda Tijjani posso dire che è un ragazzo intelligente e fa giocare bene la squadra. Charles non c’era per una situazione di mercato. Ora si capirà la situazione di mercato migliore per lui e per noi. Preoccupato per i nuovi acquisti? Hanno già un bagaglio importante. Abbiamo le qualità giuste per giocare il calcio che piace a noi. Sono entusiasta di allenare questo gruppo. Krunic? Per me piace il centrocampo così com’è. Palladino ha parlato di Milan da Scudetto? Noi partiremo con l’obiettivo di conquistare i primi quattro posti. La partita col Bologna sarà difficile ma vogliamo vincere».