Ville Aperte in Brianza: da Monza ai fiumi, cosa fare nel secondo weekend

Secondo weekend alle porte per l’edizione autunnale di Ville Aperte, partita con 14mila visitatori nel fine settimana di apertura del calendario di eventi. Sabato 21 e domenica 22 settembre continua con altri itinerari, visite guidate e progetti speciali, alla scoperta ancora delle “trame di Bellezza”. Il leit-motiv della rassegna promossa dalla Provincia MB.

Sono oltre 200 i beni artistici e architettonici visitabili in 90 comuni di 5 province della Lombardia. Ci sarà poi un terzo weekend, il 28 e 29 settembre 2024, del programma che include anche iniziative dedicate alle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Marco Polo.

Ville Aperte in Brianza: Monza con Manzoni (o Cuggiono da cinema)

Tra gli itinerari speciali, il 21 e il 22 settembre a Cuggiono, nel Milanese, c’è “Arte e cultura nel Parco del Ticino”: una passeggiata attraverso il nucleo storico della frazione Castelletto, location di film di grande successo, come l‘ “Albero degli Zoccoli” e il più recente “Cado dalle Nubi” di Checco Zalone.

A Monza il 22 settembre si va “A spasso con Renzo e Lucia”, proprio loro, in un percorso Manzoniano promosso da Guidarte.

Sempre in città, sia il 21 che il 22 settembre, apre il Depuratore San Rocco di Monza, organizza Brianzacque. Realizzato sulla sponda sinistra del fiume Lambro, questo impianto di tipo “biologico a fanghi attivi” è tra i più grandi della realtà regionale lombarda e ospita esempi di alcune tra le più innovative soluzioni tecnologiche.

Ville Aperte in Brianza: Biassono, Cornate d’Adda, Brugherio

In Brianza il 21 settembre a Biassono c’è “Trame d’acqua lungo il Lambro, archeologia industriale e segni del territorio, località San Giorgio di Biassono” con visite a cura del Parco Regionale Valle Lambro e Cooperativa Demetra Onlus alla scoperta del tratto di fiume dove sorgevano e lavoravano mulini e tessiture.

A Cornate d’Adda il 21 settembre si scoprono i segreti della “Centrale elettrica Angelo Bertini”: costruita tra il 1895 e il 1898.

A Brugherio il 21 settembre si approfondisce la storia di “Villa Fiorita e il suo parco”, da “casa da nobile” a ospedale psichiatrico, fino a diventare sede del Comune.

Ville Aperte in Brianza: il tour dei Lose in bicicletta

Tra i Progetti Speciali di Ville Aperte in Brianza ci sono il “Cammino di Sant’Agostino: Pedalata in Brianza sul Tour dei Lose” con ritrovo a Besana in Brianza, il 21 settembre una “pedalata artistica” di 35 km tra la Brianza Lecchese e Monzese, nei sette luoghi iconici che furono ritratti in celebri stampe a colori dai coniugi Lose nell’estate del 1822.

Infine il progetto “Senso Comune”, con le visite guidate accessibili ad opera di alcuni giovani con disabilità che il 22 settembre nelle sale di Villa Tittoni a Desio.