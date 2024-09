Apertura speciale del depuratore di San Rocco di Monza, racconta BrianzAcque: il 21 e 22 settembre, in occasione del secondo weekend di Ville Aperte, la società “spalanca i cancelli dell’impianto, tra i più grandi della realtà regionale lombarda. Un’occasione da prendere al volo per soddisfare domande e curiosità sul suo funzionamento. Un impianto di tipo biologico a fanghi attivi che tratta le acque di scarico prodotte da circa 600.000 abitanti e 4.500 insediamenti produttivi. Già negli anni scorsi, cittadini di ogni età, tante famiglie, bambini, hanno colto l’opportunità di scoprire quest’opera che ospita esempi di alcune tra le più innovative soluzioni tecnologiche per trattare le acque reflue e restituirle pulite al fiume Lambro”.

Monza: il depuratore di San Rocco apre alle visite, come prenotarsi

Sono previsti più turni di visite gratuite e guidate da tecnici di BrianzAcque, della durata di circa 45 minuti ciascuna, a partire dalle 10 di sabato 21 e fino alle 16 di domenica 22 settembre. È necessario prenotare gratuitamente il proprio posto. Nel fine settima appena trascorso, intanto, BrianzAcque è stata protagonista in piazza San Paolo a Monza con una mostra per il “Centenario dell’Acquedotto”.