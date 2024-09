Vimercate riapre le sale restaurate di Palazzo Trotti grazie alla Regione

Tornano a splendere le sale di Palazzo Trotti a Vimercate e a raccontarlo sono i professionisti che in questi mesi hanno risistemato parquet, rilucidato pavimenti, infissi, porte e gli affreschi insieme all’amministrazione comunale e il contributo di Regione Lombardia con 400mila euro, oltre all’occhio sempre vigile della Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Vimercate riapre le sale e la lezione del professor Vergani

A tutto questo lunedì mattina 16 settembre in Comune non è mancata una vera propria lezione tenuta dal professore Graziano Alfredo Vergani, che ripercorso la storia di questo palazzo storico dalla sua costruzione alla fine del ’600 fino ad oggi concentrandosi sulle tre sale di Atalanta (oggi sala giunta), Semiramide e una attigua oggi suddivisa in due parti per ospitare gli uffici del vicesindaco e del presidente del consiglio comunale.”É interessante vedere – ha detto il docente -. come queste tre sale hanno avuto nei secoli diverse funzioni come uno spazio per la conversazione, per le partite di biliardo e per i giochi, prima di passare nelle mani del Comune nel 1862”.



Vimercate riapre le sale, il gioiellino di Cereda e la soddisfazione di Sertori

“Grazie al contributo di Regione Lombardia e chiamando tanti esperti come se Palazzo Trotti fosse un paziente delicato siamo riusciti a recuperare nel loro splendore queste sale– ha chiosato il sindaco Francesco Cereda -. Ringrazio davvero tutti coloro che si sono impegnati in questo intervento e il consigliere Giovanni Sala che ci ha permesso di intercettare questo bando. Ora Palazzo Trotti è ancora di più un gioiellino”. Soddisfatto anche l’assessore regionale con delega ai Rapporti con gli Enti Locali Massimo Sertori che ha spiegato come “attraverso Piano Lombardia con 400 milioni di euro siamo riusciti ad attivare 3mila cantieri per valorizzare il patrimonio dei Comuni e Palazzo Trotti è un esempio. Questa forma di finanziamento ha permesso di pesare sul Pil lombardo dello 0,8%.Noi diamo risorse ai sindaci che poi decidono come investirle”.

Vimercate riapre le sale e Palazzo Trotti grande opera incompiuta

Nella parte più tecnica è entrato Carlo Catacchio della Soprintendenza che ha sottolineato come “Palazzo Trotti è una grande fabbrica, mai conclusa perché sulla famiglia Secco Borella Trotti piena di gialli rimasti senza spiegazioni”. A scendere invece nei dettagli delle operazioni di restauro sono entrati Angelo Dugnani direttore dei lavori, Massimo Ferrari e Patrizia Buratti che gomito a gomito hanno lavorato per dare nuova luce ai pavimenti alle strutture lignee e gli affreschi. “Quando ti trovi di fronte un restauro simile capisci subito che è un working progress anche mezzo metro quadrato di pavimento recuperato in un giorno è un successo – hanno detto i professionisti – affidandoci agli studi di restauro Formica e Ferrari per le parti lignee e gli affreschi”.

“Siamo contenti – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Elena Lah – che con questi interventi di restauro possiamo riconsegnare le sale alla cittadinanza in occasione proprio di Ville Aperte il prossimo weekend”. A coordinare il tavolo e la visita in Comune il responsabile dell’ufficio tecnico Paolo Brambilla.