Tre fine settimana di settembre tra fascino e storia: torna l’edizione autunnale di Ville Aperte in Brianza. Appuntamenti dal 14 settembre al 29 settembre 2024 con l’opportunità di visitare dimore normalmente inaccessibili e scoprire le ville di delizia della Brianza, gioielli architettonici costruiti a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi. Sempre cinque le province lombarde “coinvolte”: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese.

Ville Aperte in Brianza: 210 siti da visitare nell’edizione d’autunno, sempre sul tema “Trame di bellezza”

Il claim 2024 rimane “Trame di bellezza”, già promosso dal successo dell’edizione primaverile con oltre 25mila presenze. Nella versione autunnale la rassegna presenta in calendario 210 gioielli artistici in 90 comuni della Lombardia. Sono otto quelli che partecipano per la prima volta in questa edizione: Calolziocorte e Colle Brianza per la Provincia di Lecco; Como, Colverde e Novedrate per Como e Cernusco sul Naviglio, Rho e Vimodrone per Milano.

Ville Aperte in Brianza – Conferenza stampa dell’edizione Autunno Ville Aperte Settembre 2024: da sinistra Enrico Boerci, Mario C. Novara, Erminia V. Zoppè, Luca Santambrogio, Fiorenzo Bongiasca e Paolo Bonazzi

Ville Aperte in Brianza: 210 siti da visitare nell’edizione d’autunno, apertura con concerto il 14 settembre a Monza

Ville di delizia ma anche musei, edifici religiosi, vie d’acqua, parchi, luoghi di architettura industriale, piccoli borghi, itinerari storici e naturalistici, siti culturali, oltre a numerosi progetti e itinerari speciali che si raccontano attraverso il tema dell’edizione. Apertura affidata a Early Music Italia che sabato 14 settembre in Villa Reale a Monza con un concerto nella rassegna musicale “Brianza Classica”. Ingresso gratuito con prenotazione dal 5 settembre su Eventbrite. Tra gli appuntamenti torna anche il Festival del Parco.