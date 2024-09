Ultimo weekend per Festival del Parco di Monza e Ville Aperte: decine di appuntamenti

Sono decine gli appuntamenti che nel fine settimana offriranno ai brianzoli l’opportunità di incontrare scrittori, partecipare a visite guidate e scoprire luoghi poco conosciuti in occasione delle ultime giornate del Festival del Parco di Monza e di Ville Aperte. Le due manifestazioni, che si intrecciano in più punti, si concluderanno domenica.

Ultimo weekend per Festival del Parco di Monza: musica, incontri con gli scrittori, camminate, moda sostenibile

La settima edizione del Festival, nato dalla collaborazione di diverse associazioni con l’obiettivo di valorizzare il polmone verde, anche quest’anno varca la mura del Parco: venerdì 27 settembre, alle 17, Les Transformateur Acoustiques partiranno da via Vittorio Emanuele diretti ai Musei Civici suonando i loro strumenti realizzati con materiale recuperato dalla spazzatura.

Sabato 28 settembre, per l’intera giornata, si articoleranno diverse camminate sui sentieri e lungo le sponde del Lambro, visite dell’ex Borsa e del Mirabello e la presentazione di alcune mostre. Alle 15.30, al Mirabello, lo scrittore Paolo Giordano si confronterà con il giornalista Federico Bona sul rapporto tra uomo e natura mentre alle 17, ai Mulini Asciutti, Matteo Ward rifletterà sul costo sociale della moda e alle 17.15 alla Cascina del Sole, il cantautore Marco Zungri e il chitarrista Cristiano Gallian regaleranno al pubblico una emozionante performance. Dalle 17.30 al Mirabello si parlerà di cambiamenti climatici con Stefano Caserini e altri esperti mentre alle 21 al Binario 7 Roberto Mercadini spiazzerà gli spettatori con il monologo “Noi siamo il suolo – noi siamo la terra”.

Domenica 29 settembre il Festival diventerà Junior e a misura di bambino con laboratori, spettacoli e letture pensati appositamente per i più piccoli.

Ultimo weekend per la 22° edizione di Ville Aperte

Domenica calerà il sipario anche sulla ventiduesima edizione di Ville Aperte, la manifestazione promossa dalla Provincia a cui aderiscono 90 comuni: oltre alle visite di palazzi e chiese il pubblico potrà scegliere tra gli itinerari tra i centri storici e i vecchi cortili. A Lentate sul Seveso apre le porte la villa “La Botanica” con la sua azienda agricola che dal 1300 al 1800 è stata una riserva di caccia, prima di essere trasformata in giardino botanico e nel più grande apiario italiano dell’epoca.

A Seveso sarà possibile visitare il santuario e il Centro pastorale ambrosiano dedicati all’inquisitore domenicano Pietro da Verona, ucciso dai catari nel 1252. In Villa Reale, invece, si terranno alcuni workshop organizzati dall’Accademia internazionale dell’acquarello di Monza.

La pioggia, prevista per sabato, potrebbe modificare parte della programmazione: i calendari completi, le modalità di iscrizione e di pagamento delle eventuali quote di partecipazione sono su www.festivaldelparcodimonza.it e www.villeaperte.info.