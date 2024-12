Teatro, dove vedere la Prima della Scala in Brianza: in scena La Forza del destino di Verdi

Un rito importante, quello della Prima alla Scala: sabato 7 dicembre per la tradizionale apertura della stagione del teatro milanese. Si rinnova l’appuntamento della “prima diffusa” che dà la possibilità di essere presenti anche a chi non sarà in platea, in un palco (dove è attesa Liliana Segre, assente il Presidente Sergio Mattarella), nel loggione.

In programma un capolavoro “controverso” di Giuseppe Verdi: la Forza del Destino. Un titolo famoso e ricco di gemme musicali, ma anche circondato da un alone noir, l’opera più eseguita nonostante la credenza che “porti sfortuna” (tra incidenti di scena, malattie o morti di persone legate alla rappresentazione). Il sipario si alza alle 18.

Teatro, dove vedere la Prima della Scala in Brianza: Desio

Il Comune di Desio offre la possibilità di vivere il momento in quel salotto culturale che è lo Spazio Stendhal (via Lampugnani, 62), il nuovissimo auditorium attrezzato nato nel contesto prestigioso di Villa Tittoni. Un servizio che prima non c’era. L’ufficio Cultura del Comune si è affidato agli Amici della Musica Herbert von Karajan, un’associazione specializzata nella divulgazione.

L’apertura della sala sarà alle 17.15. L’ingresso è gratuito, ma è necessario avere la propria prenotazione (iscrizioni: www.villeaperte.info/eventi , informazioni: 3391352286).

A impreziosire il pomeriggio ci sarà l’accompagnamento musicale e il commento di Luca Figini, esperto d’opera dell’associazione Amici della Musica Herbert von Karajan. Nel corso della serata altri contributi culturali. Ai partecipanti saranno donati strumenti culturali per approfondire l’opera.

«Potrete ascoltare e vedere il nuovo allestimento del Teatro alla Scala su comode poltrone, su mega schermo e impianto di altissima fedeltà.In un clima di passione e di piacere – spiega Alessandro Spinelli, vicepresidente dell’associazione – con la possibilità di commentare la nuova produzione scaligera, tra appassionati e curiosi». L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’assessore alla Cultura, Samantha Baldo.

Teatro, dove vedere la Prima della Scala in Brianza: il cast

Straordinario il cast allestito dal Teatro alla Scala: Anna Netrebko, Brian Jagde, Ludovic Tezier, Fabrizio Beggi, Vasilisa Berzhanskaya, l’Orchestra e Coro del Teatro alla scala, la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Leo Muscato. Uno spettacolo esaurito da mesi che sarà trasmesso in mondovisione in centinaia di paesi del mondo. Anche a Desio.

Teatro, dove vedere la Prima della Scala in Brianza: Oreno e Seveso

Tra i tanti appuntamenti, il 7 dicembre, il TeatrOreno ha anche la prima: in diretta su grande schermo a Oreno di Vimercate, è un evento con apericena (a partire da 16,50 euro, prenotazioni@teatroreno.it o 039 669730).

A Seveso appuntamento al Politeama (ore 18): proiettato in diretta sul grande schermo del cinema, l’ingresso è gratuito, tra il primo e il secondo atto c’è l’aperitivo solidale il cui ricavato sarà devoluto alla Croce Bianca.

Teatro, dove vedere la Prima della Scala in Brianza: Correzzana

A Correzzana torna anche quest’anno Chi dona luce al cor?, l’iniziativa che il Consorzio Villa Greppi dedica all’opera lirica, in programma per sabato 7 dicembre alle 17.30 nella Sala Polifunzionale. Dalle 18 in diretta streaming. Includerà un intervallo con aperitivo organizzato dall’Oratorio San Desiderio (offerta libera) e sarà preceduto, alle 17.30, dall’introduzione a cura della musicologa Margherita Senes, per l’occasione chiamata a svelare i segreti dell’opera che segue la storia del nobile di origine spagnola Don Alvaro, innamorato di Leonora, figlia di un marchese. Un amore ricambiato ma non accettato dal padre di lei, che si opporrà all’unione dando così il via a una serie di eventi drammatici per tutti i personaggi.

La proiezione è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi entro venerdì 6 dicembre scrivendo alla mail: eventiculturali@comune.correzzana.mb.it.

Teatro, dove vedere la Prima della Scala in Brianza: Paderno Dugnano

Ingresso libero fino a esaurimento posti alla Cineteca Milano Area Metropolis di Paderno Dugnano, in via Oslavia 8.