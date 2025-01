Monza: arriva il Coro rock, con i Geniattori per la Croce rossa

Prenotazioni sempre aperte e conto alla rovescia per il secondo appuntamento della rassegna “I martedì dei geni” al teatro Binario 7 di Monza. Martedì 14 gennaio arriva “Gli dei del rock”, con musiche e voci dal vivo del Rock live choir, arricchite dalle letture dei testi a cura degli attori della compagnia Geniattori Aps. Il ricavato della serata andrà a sostegno dei progetti del comitato di Monza della Croce rossa.

Monza: arriva il Coro rock, rivisitazione “originale e inedita” di grandi brani

Dall’idea di Live Music Lombardia, è una rivisitazione “originale e inedita“, dei brani rock più celebri dagli anni ’70 ad oggi proposti in chiave corale. In scaletta quindi Ac/Dc, Metallica, Depeche Mode, U2, Nirvana, Linkin Park, Pink Floyd, Guns n’ Roses e altre leggende della musica.

Monza: arriva il Coro rock, concerto benefico il 14 gennaio al Binario 7

L’appuntamento con la musica e la solidarietà è per martedì 14 gennaio alle 20.45, al teatro Binario 7 di Monza. Costo del biglietto 12 euro, ricavato per le iniziative del Comitato della Croce Rossa di Monza per le attività sociali a favore dei più vulnerabili.