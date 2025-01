Monza, “Lady Scrooge” fa gli straordinari: Geniattori di nuovo in scena

Dopo il successo del debutto torna a grande richiesta “Lady Scrooge”, lo spettacolo di Natale della compagnia Geniattori tratto dal classico di Dickens, che sarà in scena l’8 gennaio, alle 21, al teatro Binario 7 di Monza, accompagnato dai canti eseguiti dal coro parrocchiale Santi Giacomo e Donato. I Geniattori propongono anche il secondo appuntamento della rassegna “I martedì dei geni”. Il 14 gennaio, alle 20.45, sempre al teatro Binario 7, verrà proposto “Gli dei del rock”, con musiche e voci dal vivo del Rock live choir, arricchite dalle letture dei testi a cura degli attori della compagnia Geniattori. Il ricavato della serata andrà a sostegno dei progetti del comitato di Monza della Croce rossa.

Monza, “Lady Scrooge” fa gli straordinari: chi sono i Geniattori

I Geniattori sono una compagna nata “ufficialmente nel 2016 ma attiva già da anni come gruppo spontaneo” si legge sulla pagina delle realtà teatrali monzesi: “L’associazione si propone di realizzare spettacoli teatrali incentivando altresì azioni di promozione dell’attività teatrale in Italia, di promuovere la formazione culturale dei soci anche mediante iniziative come viaggi, visite, corsi di formazione, conferenze e dibattiti” nel rispetto dei principi ispirativi definiti nello statuto”. Il direttore artistico è Mauro Sironi: nei primi sette anni di vita hanno portato in scena otto spettacoli, da “La Storia di Pinocchio” a “Tre sull’altalena”. Poi non sono più fermati.