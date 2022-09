Ville Aperte in Brianza 2022: 10mila prenotazioni prima del via

Sono già 10mila le prenotazioni per il primo weekend di Ville Aperte in Brianza 2022, nell’edizione dei vent’anni, in programma fino al 2 ottobre.

Già esauriti i posti per la visita teatralizzata in costume a Villa Ghirlanda Silva di Cinisello Balsamo, per la visita serale a Villa La Clerici a Erba, per quella a Villa Gavazzi a Valmadrera o a Villa Vercelli a La Valletta Brianza. Sold out anche il concerto gratuito che idealmente inaugura il Ventennale di Ville Aperte in Brianza nell’avancorte della Reggia di Monza con i 40 elementi della Filarmonica Paganelli ‘79, dedicato a “La Classica in Villa, sabato 17 settembre 2022 alle 18.

Ville Aperte in Brianza 2022: aprono 180 beni

Ville Aperte in Brianza apre al pubblico di 180 beni, tra ville di delizia, chiese, complessi architettonici, musei, mulini storici, cascine, sparsi tra 83 comuni di 5 province della Lombardia: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese.

Ville Aperte in Brianza 2022: “Ringraziamo già tutti”

“Mancano poche ore e finalmente Ville Aperte in Brianza potrà partire. Ringraziamo fin da ora tutto il pubblico che parteciperà alle tante iniziative proposte e auguriamo un grosso in bocca al lupo a tutte le guide turistiche, ai proprietari di beni, ai volontari e a tutto il personale coinvolto nella organizzazione che contribuisce da sempre con passione ed impegno al successo della manifestazione. Vi aspettiamo”, commentano il presidente della Provincia MB Luca Santambrogio e Erminia Zoppè, responsabile del Progetto Ville Aperte in Brianza.

Ville Aperte in Brianza 2022: appuntamenti del primo weekend

In questo primo weekend: laboratorio per bambini, a cura di Alchemilla, a Villa Cusani Traversi Tittoni a Desio, le visite dedicate al Senso Comune disabilità a Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno, la mostra dedicata al ventennale inclusa nel biglietto d’ingresso alla Reggia di Monza, gli itinerari speciali al borgo di Oreno (MB) a cura dell’Associazione Art-U, o quello che testimonia il passato industriale di Monza con visita al birrificio del Carrobiolo, a cura dell’Associazione Guidarte.

Ville Aperte in Brianza 2022: che cosa apre

In provincia di Monza e della Brianza aprono Villa Cusani Confalonieri a Carate Brianza, Villa Longoni a Desio, Palazzo Trotti a Vimercate.

In provincia di Como, la Fondazione Atelier Salvatore Fiume a Canzo, Villa Ceriani Museo Dolores Puthod a Lomazzo, Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia; in provincia di Lecco, il Civico Museo setificio Monti a Abbadia Lariana, Villa Sironi a Oggiono, Villa Greppi di Bussero a Casatenovo; in provincia di Milano, il complesso di Villa Annoni a Cuggiono, l’itinerario “tra storia e monunenti” a Solaro, Casa Bassi a Trezzo sull’Adda; in provincia di Varese, Villa Brambilla a Castellanza, Villa Borletti e la chiesa di S. Giorgio a Origgio.

Tutte le informazioni e per prenotare: www.villeaperte.info.