Trent’anni fa Michael Jackson a Monza: i Piccoli Cantori interpretano di nuovo “Heal the World”

Sono passati trent’anni esatti dal memorabile concerto di Michael Jackson allo stadio Brianteo di Monza. Era il 6 luglio 1992 quando Jacko portò in Brianza il suo Dangerous World Tour. Uno spettacolo memorabile di luci, di colori, di effetti speciali, di musica, di danza. In quell’occasione salirono sul palco anche dei bambini, i Piccoli Cantori di Milano che nella loro formazione avevano anche alcuni giovanissimi monzesi.

Trent’anni fa Michael Jackson a Monza: i Piccoli Cantori sul palco con Jacko

“A quell’epoca – ricorda la direttrice Laura Marcora – avevamo diversi coristi che abitavano fuori Milano. Monza era un buon bacino di utenza tant’è vero che per alcuni anni abbiamo tenuto un nostro distaccamento al Collegio Villoresi e poi alla Guastalla”.

I baby cantanti salirono sul palco con Michael Jackson durante l’esibizione del brano “Heal the World”. “La nostra formazione – ricorda la direttrice – era il coro di Cristina D’Avena e di programmi per bambini a Mediaset. Venni chiamata dal produttore David Zard per questo concerto e dovetti chiedere alla televisione di spostare gli impegni presi con loro. Trovai una dirigente molto comprensiva che me lo permise. Persino i collaboratori dei programmi erano emozionatissimi”.

Trent’anni fa Michael Jackson a Monza: la direttrice Laura Marcora

Della sera del concerto la direttrice ricorda “un grande palco, un’organizzazione mai vista, una band che suonava in modo meraviglioso e la spensieratezza dei miei bambini prima di andare in scena. I più piccoli non sapevano neanche chi fosse Michael Jackson. Questo è il bello di lavorare con i bambini, ma è anche lo stile della nostra organizzazione: far sentire tranquilli e sereni i bimbi di fronte ai grandi eventi. Loro devono per prima cosa divertirsi”.

Trent’anni fa Michael Jackson a Monza: «Persino la band di Jackson ci applaudì»

Marcora ripercorre “momenti in cui dovevo pensare a mille cose, avevo la responsabilità di gestire i minori e l’impegno di raggiungere un risultato senza farlo pesare ai bambini. Dovevo sorridere sempre! Fortunatamente andò tutto benissimo e persino la band di Jackson ci applaudì”.

Le prove non avvennero con il cantante ma con il suo gruppo, il direttore musicale e un coreografo. “Ricordo che un corista provò il microfono per Jackson. Lui arrivò direttamente sul palco con un’astronave o qualcosa di simile. I bambini, invece, salirono sul palco accompagnati ciascuno da una guardia del corpo. Nessuno doveva farsi male”.

Trent’anni fa Michael Jackson a Monza: tra i coristi anche la seregnese Ilenia Baccaro

Tra i coristi c’era anche una bimba poi diventata famosa: Ilenia Baccaro, oggi speaker radiofonica di Radio 105, seregnese di adozione dal 2010. “È stata un’esperienza che ricordo con tanto orgoglio -racconta – allora l’avevo presa con l’inconsapevolezza e la leggerezza tipica dei bambini. Per noi è stato un gioco. Nel backstage provavamo la canzone e ci divertivamo. Ognuno di noi era vestito con un abito tipico di una nazione. Io ero un’olandesina”.

E per suggellare l’anniversario i (nuovi) Piccoli Cantori presentano oggi la loro versione del brano “Heal the World” insieme a un video inedito, realizzato con l’arrangiamento di Mario Natale e la collaborazione del regista Roberto Conte.