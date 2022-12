Tre su tre per Bruce Springsteen. Sono tutti sold out i concerti del tour 2023 del rocker americano con The E Street Band. Dopo Ferrara e Roma, anche l’appuntamento all’autodromo di Monza del luglio 2023 è tutto esaurito: ticket non disponibili sulle piattaforme di vendita ufficiali e autorizzate (Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket).

“Chi non ha fatto in tempo ad acquistare può usufruire delle piattaforme di rivendita fan to fan ufficiali dei canali di vendita Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. In nessun caso è opportuno rivolgersi a circuiti di secondary ticketing”, fa sapere l’organizzatore Barley Arts.

Springsteen, tutto esaurito anche il concerto di Monza: i supporter del 25 luglio

Nel frattempo sono stati resi noti anche i supporter. Martedì 25 luglio il Prato della Gerascia dell’Autodromo ospiterà The Teskey Brothers, blues-rock band australiana di Melbourne, e Tash Sultana, affermata polistrumentista (suona oltre 10 strumenti) e apprezzata in tutto il mondo per i suoi live molto particolari.

Springsteen, tutto esaurito anche il concerto di Monza: i supporter di Ferrara e Roma

Giovedì 18 maggio a Ferrara nel pomeriggio si esibiranno Fantastic Negrito, vincitore di tre Grammy Awards consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album, e Sam Fender, giovane cantautore inglese. Domenica 21 maggio Sam Fender tornerà sul palco del Circo Massimo di Roma preceduto da The White Buffalo, il progetto musicale del cantautore statunitense Jake Smith e band molto amata nella scena musicale internazionale.

Springsteen, tutto esaurito anche il concerto di Monza: i biglietti

I biglietti sono nominali: chi li ha acquistati potrà effettuare un solo cambio nominativo per biglietto a partire dal 18 aprile 2023 (Ferrara e Roma) e dal 25 giugno 2023 (Monza) fino alla mattina del giorno del concerto.