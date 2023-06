Concorezzo e Lentate, la Brianza delle cascine protagonista in 4 Hotel di Barbieri

Brianza protagonista dell’ultima puntata di 4 Hotel. L’Agriturismo La Camilla di Concorezzo e l’Azienda Agricola La Botanica di Lentate sul Seveso hanno infatti partecipato alla puntata di giovedì 29 giugno del programma condotto dallo chef Bruno Barbieri che vede sfidarsi quattro alberghi di volta in volta passati al giudizio dai concorrenti stessi e da Barbieri in termini di location, qualità dei servizi, colazione e prezzo.

La Brianza delle cascine a 4 Hotel di Barbieri: le strutture in gara

L’episodio era dedicato alle strutture ricettive realizzate nelle cascine che sorgono nelle campagne alle porte di Milano e le due strutture brianzole hanno dovuto vedersela con l’Oasi Galbusera Bianca situata in provincia di Lecco nel centro della Valle del Curone e l’agriturismo La Galizia che sorge invece nel cuore del Parco del Ticino.

La Brianza delle cascine a 4 Hotel di Barbieri: La Camilla e La Botanica

Per la struttura concorezzese a fare gli onori di casa è stata Virginia Ruisi, mentre la struttura di Lentate è stata rappresentata da Gianluca Renoldi. Particolarmente apprezzati per l’agriturismo di Concorezzo sono stati i servizi con Barbieri che si è complimentato per il maneggio. De La Botanica ha invece colpito favorevolmente i concorrenti la colazione. La puntata è stata messa a disposizione on demand su Sky già dalla mattinata ed è in onda alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now.