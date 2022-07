A Misinto tutto pronto per la chiusura della Bierfest

E’ tutto pronto per la grande festa di chiusura della storica 25^ edizione della Misinto Bierfest. Sotto al tendone del Mönchshof Stadl di via Marconi, domenica 17 luglio intorno alle 22, il pubblico assisterà a uno spettacolo unico fatto di musica, colori, luci e sorprendenti effetti speciali. Il tutto per celebrare un’edizione speciale e davvero tanto attesa della Misinto Bierfest. Sul palco il presidente di GAM E20 Fabio Mondini darà il via alla serata che vedrà la presenza dell’assessore all’Istruzione, Università e Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia Fabrizio Sala, del sindaco Matteo Piuri e dei rappresentanti del birrificio Kulmbacher, partner storico della manifestazione.

Misinto Bierfest, l’obiettivo dei 30mila litri di birra

“Stiamo vivendo gli ultimi giorni di una festa memorabile– ha commentato Fabio Mondini, presidente di Gam E20-. La Misinto Bierfest 2022 entrerà nella storia del nostro territorio. Tornare a vivere la nostra festa dopo due anni di pandemia equivale davvero a un ritorno alla normalità. Una normalità straordinaria, fatta di amicizia, di convivialità, di solidarietà, di sorrisi e di vicinanza. E questa 25^ edizione della Misinto Bierfest ben rappresenta tutto questo. Una festa che in questo 2022 sta dando il meglio di sé. Nei weekend abbiamo infatti registrato il tutto esaurito a livello di prenotazioni e anche durante la settimana l’affluenza è alta e costante, in linea con le edizioni pre covid. In questo scenario, l’obiettivo dei 30.000 litri di birra spillati, non è un’utopia. La serata di chiusura sarà memorabile come sempre e anche di più. Stiamo preparando uno spettacolo che difficilmente verrà dimenticato”.

Misinto Bierfest, il 16 luglio la serata terminerà con un dj set

Misinto Bierfest: apertura cancelli ore 19 al Mönchshof Stadl di via Marconi. La festa è accompagnata tutte le sere da concerti di gruppi bavaresi. Il programma dei gruppi musicali: 16 e 17 luglio Die wilderer; il 16 luglio la serata terminerà con il djset di Rudy Neri.