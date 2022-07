L’attesa è finita: tutto pronto al Mönchshof Stadl per la Misinto Bierfest 2022

Tutto pronto per l’edizione numero 25 della Misinto Bierfest al Mönchshof Stadl di via Marconi. Dopo due anni di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria, l’area feste aprirà giovedì 7 luglio alle 19 per continuare ad accogliere le attese migliaia di visitatori per dieci giorni filati di divertimento in pieno stile bavarese. «Con grandissima emozione ci apprestiamo a dare il via a questa nuova edizione», ha commentato Fabio Mondini, presidente di GamE20 e organizzatore della manifestazione.

Bierfest 2022: “Per dieci giorni Misinto si trasformerà in un pezzo di Germania”

«Siamo certi che i festeggiamenti della Misinto Bierfest 2022 saranno memorabili, nel segno della qualità e della tradizione delle feste della birra tedesche. Misinto si trasformerà per dieci giorni in un vero e proprio angolo di Germania, assorbendone le tradizioni gastronomiche, birraie e di eventi culturali. L’invito è quindi, in questo 2022 più che mai, di partecipare alla Misinto Bierfest e di vivere insieme un’edizione che si preannuncia unica anche perché coinvolgerà l’intero comune e non solo il Mönchshof Stadl. Abbiamo infatti organizzato una festa diffusa da vivere con l’entusiasmo e la partecipazione di sempre».

Misinto Bierfest 2022: locali del paese addobbati di azzurro e bianco

I locali del paese saranno addobbati a festa con i tradizionali colori azzurro e bianco, mentre i gestori di bar e ristoranti misintesi avranno a disposizione una postazione al tendone dove si sfideranno a colpi di spillatura di birra.

Misinto Bierfest 2022, la tradizionale apertura della botte da parte del sindaco

La serata di inaugurazione prevede la tradizionale e, mai come quest’anno tanto attesa, apertura della botte da parte del sindaco di Misinto Matteo Piuri. Momento solenne che sancisce il via ufficiale alla manifestazione. Il programma musicale vedrà impegnate come sempre band originali teutoniche, dal 7 al 10 i Lechis, dall’11 al 13 i Grumis e dal 14 al 17 luglio i Die wilderer, mentre nelle serate dell’8 e del 16 luglio il concerto terminerà con il djset di Rudy Neri, grande amico della festa.