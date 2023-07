Violenza sessuale alla sorellastra, 30enne condannato arrestato dai carabinieri di Vimercate

Arrestato e portato in carcere dove dovrà scontare 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale nei confronti della sorellastra un 30enne, originario del Sud America ma residente da tempo nella provincia di Monza. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Vimercate, militari della Stazione Carabinieri di Bellusco. L’uomo, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, è stato colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna dopo una condanna definitiva della Corte di Appello di Bologna.

Arrestato per violenza alla sorellastra, la denuncia della madre

I fatti contestati risalgono al 2021 quando la madre della presunta vittima presentò denuncia presso i Carabinieri di Bologna. La figlia minorenne avrebbe raccontato alla madre che il fratellastro maggiorenne, nato da una precedente relazione sentimentale, avrebbe abusato sessualmente di lei in più occasioni dal 2019 al 2021 nella abitazione familiare di Bologna. L’avrebbe minacciata intimandole di non dire nulla altrimenti avrebbe ammazzato lei e i genitori. L’avrebbe inoltre costretta a prendere la pillola e seguita durante le uscite con gli amici, creato falsi profili social per spiarla, e costretta a cancellare i messaggi per paura che i genitori potessero apprendere quello che stava accadendo.

Riconosciuta l’inammissibilità del ricorso dalla Corte Suprema di Cassazione il 30enne è stato condotto presso la casa circondariale di Monza.