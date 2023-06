Aggredisce una 50enne per strada, di nuovo arrestato il palpeggiatore della Brianza: appello dei carabinieri a eventuali vittime

Afferrata alle spalle e palpeggiata alle parti intime, e potrebbe esserci una serialità nella aggressione subita nei giorni scorsi a Burago di Molgora da una 50enne, per strada. La donna, aggredita da uno sconosciuto in pieno giorno, ha urlato allarmando alcuni passanti e l’uomo si è allontanato salendo su un’auto posteggiata nelle vicinanze. Un residente ha chiamato il 112 e i carabinieri sono riusciti a bloccare il presunto molestatore che, nel tentativo di divincolarsi, sarebbe cadeva a terra riportando escoriazioni ai gomiti guaribili in 4 giorni. Accompagnato presso gli uffici del comando compagnia di Vimercate è stato dichiarato in stato di arresto con le accuse di violenza sessuale e lesioni personali con recidiva infra-quinquennale. In Tribunale, a Monza, l’arresto è stato confermato e disposta la misura cautelare in carcere.

Il 53enne già arrestato nel 2019 finisce di nuovo in carcere

Si tratta di un 53enne già noto ai Carabinieri di Vimercate in quanto nel 2019 a aveva messo in atto la medesima aggressione nei pressi dei giardinetti di via Asiago a Oreno, vittima una 26enne. L’uomo era stato trovato dai militari rannicchiato dietro a un cespuglio e arrestato nella flagranza per violenza sessuale ed era finito in carcere a Monza e successivamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Furono nove all’epoca le donne, anche due minorenni, che dopo un appello dei carabinieri della Compagnia di Vimercate si presentarono in caserma per denunciare molestie analoghe nel giro di pochissimi giorni tra Monza, Vimercate e Concorezzo. Il 53enne fu condannato dalla Corte d’Appello di Milano a 3 anni e 8 mesi di reclusione e successivamente raggiunto, nel febbraio 2022, da un ordine di carcerazione per scontare il residuo nel carcere di Monza da cui veniva scarcerato anticipatamente (fine pena prevista agosto 2023) a dicembre del 2022.

Le indagini e il nuovo appello dei carabinieri di Vimercate

I carabinieri stanno ora indagando su alcuni episodi avvenuti a Vimercate e comuni vicini negli ultimi mesi, non escludendo che il 53enne “o anche un altro soggetto” specificano dall’Arma, possano essere gli eventuali autori e, come già nel 2019, rinnovano l’appello invitando eventuali vittime a presentarsi alle Stazioni dei Carabinieri per denunciare l’accaduto.