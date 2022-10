Vimercate: spaccia cocaina in furgone nella zona industriale

Avevano ragione, quelli che hanno segnalato un via vai sospetto di auto, da un po’ di tempo, nella zona industriale di Vimercate: il mercato dello spaccio esisteva davvero. Ed è così che i militari hanno finito per arrestare un 37enne di origine indiana.

Una serie di pattugliamenti nell’area e quindi in via Marzabotto, quel furgone parcheggiato a fianco della strada con un gruppo di ragazzi che camminavano a piedi in sua direzione. Vista l’auto dei militari, questi ultimi sono scappati di corsa. Non ce l’ha fatta però il conducente del veicolo che, invece, è stato fermato poco distante. Un po’ troppo nervoso, di fronte ai carabinieri, per non avere niente da nascondere: e infatti durante la perquisizione del mezzo sono stati trovati 44 ovuli di cocaina, in totale 25 grammi, e 300 euro in contanti.

Vimercate e spaccio: arresto e divieto di dimora

L’uomo, di 37 anni, origini indiane e residenza nella provincia di Mantova, è stato arrestato dai carabinieri ed è stato portato nelle camere di sicurezza della caserma di Vimercate. All’inizio della settimana è stato poi accompagnato in tribunale dove, per direttissima, gli è stato convalidato l’arresto ma rimesso in libertà – in attesa del processo – con il divieto di dimora a Monza e Brianza.