Vimercate: scoperti e multati i ragazzi che sparavano i botti in largo Europa

Scoperti e multati i ragazzi che sparavano i botti di notte in Largo Europa a Vimercate. Dopo un’attenta indagine da parte degli uomini del comandante Vittorio De Biasi, gli agenti della Polizia Locale analizzando le immagini delle telecamere della zona sono riusciti a identificare un 21enne di Mezzago e un 24enne di Agrate che per festeggiare il compleanno avevano pensato di sparare dei petardi nel cuore della notte tenendo svegli i residenti del quartieri, non poco spazientiti per l’accaduto.

Vimercate: scoperti e multati i ragazzi dalla polizia locale

I due giovani si sono visti recapitare una multa da 300 euro a testa e a quanto si sono presi anche il rimprovero dei loro genitori per la bravata messa in atto pensando probabilmente di non essere scoperti.