Vimercate: botti notturni in largo Europa, i vigili indagano

Botti nella notte in largo Europa a Vimercate e mentre i residenti sono stanchi della situazione, la polizia indaga con le telecamere. L’ultimo episodio di accensione di petardi pericolosi si è verificata nella notte tra il 6 e il 7 ottobre e la segnalazione è arrivata al comando dei ghisa poco distante in piazza Marconi che attraverso gli occhi elettronici stanno cercando di risalire ai colpevoli che sono stati visti non solo sparare dei petardi, ma anche salire su un’auto e allontanarsi. Non è escluso che nelle prossime ore gli uomini del comandante Vittorio De Biasi possano identificare gli autori del gesto e denunciarli.

Vimercate: botti notturni in largo Europa, residenti stufi

Intanto gli abitanti sono abbastanza stanchi di essere sotto scacco molto spesso della malamovida con urla e grida fino a notte fonda tanto nel weekend quanto in settimana e dichiarano tutta la loro frustrazione attraverso anche i social network. Intanto è ancora attivo il protocollo d’intesa per la sicurezza tra Prefettura, Comune, forze dell’ordine e commercianti. Molto spesso nei weekend non mancano anche i controlli congiunti di carabinieri e vigili e nonostante tutto le lamentele e il disagio di chi abita il quartiere non si placano.