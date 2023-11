Vimercate punta sulle consulte di quartiere per ravvivare le frazioni

La partecipazione civica, rinnovata con il regolamento approvato in aprile dal consiglio comunale a Vimercate, compie i primi passi con la firma di due patti di cittadinanza, nei quartieri di Ruginello e Velasca. Dopo l’approvazione, da parte della Giunta Comunale, nel mese di ottobre, sono stati firmati due accordi, rispettivamente con la Consulta di Ruginello e di Velasca. I cittadini iscritti all’Albo delle Consulte che hanno proposto i progetti si impegnano così a realizzarli con lo stanziamento, da parte del Comune di Vimercate, delle risorse necessarie.

Vimercate punta sui patti di cittadinanza per Ruginello e Velasca

Vimercate – Firma Velasca

A Ruginello la Consulta di Quartiere si occuperà di animare il centro civico di via Diaz per tre giorni la settimana, con iniziative destinate a bambini e ragazzi (biblioteca e sala studio) e per gli adulti (con il gioco di carte e altre attività di socializzazione). Il Comune contribuisce mettendo a disposizione, per i 12 mesi di durata dell’accordo, l’attrezzatura informatica connessa a internet con Wi-Fi e i fondi per l’acquisto di cancelleria e giochi da tavolo. A Velasca la Consulta si occupa di riqualificare il campo da tennis in via De Amicis, con l’intenzione poi di lasciarlo alla libera fruizione degli appassionati, sulla scorta di quello che già accade per il campo da beach volley. Qui Palazzo Trotti fornirà attrezzature e materiali per eseguire i lavori entro 12 mesi, installando poi la rete.

Vimercate punta sui cittadini veri protagonisti del territorio

“Sono i cittadini a mettersi in gioco e a realizzare concretamente le loro idee e le loro proposte per il quartiere in cui vivono– dichiara l’assessore della Vimercate delle Opportunità, Riccardo Corti – ,questo è lo spirito dei Patti di Cittadinanza: incentivare la partecipazione usando uno strumento di amministrazione condivisa. I progetti vengono discussi nelle Consulte di Quartiere, approvati dall’Amministrazione Comunale e realizzati con il supporto dei cittadini stessi.” È così che il centro civico di via Diaz a Ruginello sarà aperto per alcune mattinate e per alcuni pomeriggi la settimana a favore di alunni e studenti, con una piccola biblioteca e una sala per fare i compiti, mentre per gli adulti la sala sarà disponibile per attività varie di aggregazione e socializzazione, mentre sul campo da tennis di via de Amicis i cittadini che hanno proposto il progetto provvederanno alla potatura della siepe presente ad una delle estremità del campo, a ripulire la superficie di gioco, a riparare le aree di pavimentazione danneggiata a tracciare le linee di gioco.