Vimercate: ladri a caccia dell’oro, tre colpi in tre giorni

L’oro attrae sempre i ladri a Vimercate. La dimostrazione sono infatti tre furti in abitazione nel giro di 48 ore tra mercoledì e venerdì scorsi, oltre alla sottrazione di sei confezioni di tonno in un supermercato della zona. Venerdì scorso una signora residente in via Valcamonica, non troppo lontano dall’oratorio ha chiamato i carabinieri trovandosi letteralmente a soqquadro la stanza da letto e il bagno da parte di ignoti. I malviventi a quanto pare sarebbero riusciti a salire al primo piano dove si trova l’appartamento, hanno forzato una finestra probabilmente mentre la proprietaria era assente e con tutta calma sono andati a caccia di monili in oro prima di prendere la strada della fuga. In questo caso però i militari dell’arma potranno usufruire delle immagini delle telecamere condominiali per provare a recuperare la refurtiva e identificare i colpevoli.

Vimercate: ladri a caccia dell’oro e stesso modus operandi

Stesso modus operandi il giorno prima ovvero giovedì. A essere presa di mira un’abitazione in via Pergolesi al calare del buio. La proprietaria rientrata a casa in serata si è accorta della spiacevole sorpresa e ha allertato le forze dell’ordine, dal momento che anche in questo frangente i topi d’appartamento avevano rovistato ovunque nelle diverse stanze della casa, dopo aver forzato una portafinestra e portando via i gioielli, mentre la donna era assente. Mentre mercoledì sera arrivava al 112 una telefonata di un residente di via Brenta che segnalava ai carabinieri che anche lui purtroppo aveva avuto la brutta sorpresa di trovarsi la casa razziata da ignoti, che avevano forzato la finestra della cucina e avevano passato in rassegna i diversi ambienti per prelevare l’oro. Tre colpi molto simili tra loro e sempre effettuati a cavallo tra il tardo pomeriggio e la sera sfruttando l’assenza dei padroni di casa, che una volta tornati tra le mura domestiche hanno fatto i conti con l’amara sorpresa e hanno dovuto contattare i carabinieri nella speranza di recuperare il maltolto, oltre ai danni subiti come vetri rotti e locali messi sottosopra.

Vimercate: ladri a caccia dell’oro e anche del tonno

Infine due individui mercoledì pomeriggio hanno provato a rubare sei confezioni di tonno in un supermercato nascondendoli in uno zainetto, ma il personale dello store si è accorto del tentativo di furto e li ha bloccati, chiamando sul posto anche le forze dell’ordine che hanno deferito i due soggetti alle autorità competenti di cui uno in possesso anche di un tronchese. La refurtiva del valore di 100 euro è stata riconsegnata al negozio.