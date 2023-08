Una chiesa stracolma come non mai a Vimercate ha voluto salutare per l’ultima volta mercoledì mattina 23 agosto Matteo Donchi. L’uomo 47enne venuto a mancare in seguito a un tragico incidente motociclistico a Garlate è stato idealmente abbracciato da tanti amici, parenti e conoscenti che si sono stretti intorno alla moglie Marta e ai figli Anna e Carlo.

Vimercate dice addio a Matteo Donchi e l’affetto degli amici

“La morte non interrompe gli affetti che si costruiscono nella vita – ha detto durante l’omelia don Roberto Valeri -. Mattero insieme a Marta ha saputo costituire una famiglia basandola sull’amore e sulla stima reciproca e saprà in un certo modo farsi sentire a voi cari anche ora che sta vivendo la sua Pasqua”. Non sono mancate anche le parole del parroco don Mirko Bellora che ha spiegato come “la morte non ci comanda e tanto meno può rubarci le persone che amiamo come Matteo, bisogna lottare come insegna anche chi tifa Inter come lui però Marta, Anna e Carlo non siete soli, guardate quanti amici si sono radunati qui oggi per salutare un motociclista come Matteo che amava sicuramente il sole e il vento in sella e con la forza e l’affetto di tutti i presenti si deve andare avanti”. Forte la commozione al termine della cerimonia sul sagrato del santuario della Beata Vergine vicino alla bara di Donchi ricoperta con la bandiera dell’Inter prima di essere trasferita al tempio crematorio.