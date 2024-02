Vimercate, arrestato un 26enne con due “sassi” di cocaina per 60mila euro in camera da letto

Due “sassi” di cocaina, quasi mezzo chilogrammo in tutto (464 grammi), per un valore di 60mila euro, in un armadio, in camera da letto: li hanno trovati gli agenti della Squadra Investigativa della Polizia di Stato del Commissariato di Sesto San Giovanni nell’appartamento di un 26enne di origine straniera, a Vimercate, tratto in arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nella abitazione rinvenuti e sequestrati anche due bilancini di precisione e 9mila euro.

Vimercate, quasi mezzo chilo di cocaina in camera: arrestato un 26enne

Il ritrovamento è stato casuale: si parte infatti da viale Valtellina, a Sesto San Giovanni, da un’autovettura con a bordo il 26enne. Gli agenti, insospettiti, l’hanno seguito finché non ha parcheggiato a Monza, in via Asiago, restando in auto, come se attendesse l’arrivo di qualcuno. I poliziotti hanno deciso di intervenire per un controllo.

Vimercate, arrestato un 26enne: fermato a Monza, addosso 8 dosi di cocaina

Identificato, è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina pronte per la vendita , 3,65 grammi complessivi, e 260 euro in contanti in banconote di diverso taglio. Gli agenti sono riusciti a risalire alla residenza, a Vimercate, dove è stato trovato lo stupefacente.