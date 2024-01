Monza e Brianza, l’attività 2023 della Questura: 17mila chiamate al numero unico 112

Chiamate alla Polizia di Stato in netto aumento, quasi 17mila (+5mila rispetto al 2022), così come le denunce e querele ricevute, 1.552, e le persone denunciate (357) e arrestate (48). La Questura di Monza e Brianza ha diffuso un bilancio del 2023 appena terminato e sul fronte della prevenzione e contrasto della criminalità i numeri sono in generale incremento.

A dare il polso della situazione sono le presenze sul territorio della “Squadra Volante”, che ha effettuato 213 servizi di soccorso pubblico ed è intervenuta per 372 episodi di furto e 426 volte per liti e lesioni (numeri in linea con quelli del 2022). A crescere sono state invece le uscite per rapine, 16 (contro le 12 dell’anno precedente) e per danneggiamenti, 183 volte contro le 107 del 2022.

Questura di Monza e Brianza, il bilancio della attività 2023: in calo le denunce per furto

La vigilanza a Monza e provincia si misura con i 119 servizi effettuati, 238 le pattuglie della Questura impiegate, più altri 147, “straordinari”, con il concorso del Reparto prevenzione crimine “Lombardia” della Polizia (294 equipaggi impiegati, +113 sul 2022).

In generale calo le denunce per furti, 386 contro le 529 dell’anno precedente. Nel dettaglio, 86 quelle per furti in abitazione, 26 per furti d’auto e 43 sulle vetture in sosta. Passate da 15 a 8 anche le denunce per violenze sessuali e da 54 a 39 per lesioni dolose. Nessun omicidio denunciato. In netto calo anche truffe e frodi informatiche (da 167 a 86).

Questura di Monza e Brianza, il bilancio della attività 2023: 285 le deleghe Codice Rosso

Sono state poi 285 (dalle 230) le deleghe Codice Rosso nell’ambito della attività di polizia giudiziaria della Squadra Mobile, 61 le persone arrestate (17 delle quali in flagranza di reato) e sequestrati 15,5 chili di stupefacenti. In generale poi, nell’ambito dell’ordine e della sicurezza pubblica, disposte 1.723 ordinanze per servizi di ordine pubblico.

La divisione Anticrimine, passando alle misure di prevenzione, ha emesso 127 avvisi orali dei quali tre rivolti a minorenni, 130 fogli di via obbligatori (+31 rispetto al 2022), 28 Daspo sportivi e 19 Daspo urbani oltre a 12 proposte di sorveglianza speciale. Eseguite inoltre due proposte di sequestro patrimoniale di beni. L’ufficio minori e vittime vulnerabili ha eseguito complessivamente 70 ammonimenti (oltre il doppio del 2022).

Questura di Monza e Brianza, il bilancio della attività 2023: in calo i permessi di soggiorno rilasciati

In calo, da oltre 24mila a 18mila i permessi di soggiorno rilasciati a stranieri dall’ufficio immigrazione mentre sono passate da 397 a 1502 le istanze di protezione internazionale. 177 poi gli ordini di allontanamento dal territorio nazionale, 12 gli accompagnamenti alla frontiera e 81 quelli ai Centri permanenza rimpatri.

Tre invece le licenze per vendita armi rilasciate (nessuna nel 2022) e 1.347 quelle di porto di fucile rilasciate e rinnovate. 81 i nulla osta per acquisto di armi, anche con munizioni.

Il questore ha poi disposto nove provvedimenti amministrativi di sospensione della licenza ad altrettanti locali ai sensi del Testo unico della Legge di Pubblica sicurezza.

Questura di Monza e Brianza, il bilancio della attività 2023: oltre 8mila sanzioni elevate dalla Polizia stradale

Passando alla Polizia stradale, in lieve aumento gli incidenti stradali rilevati (894 contro gli 846 del 2022) quattro dei quali con esito mortale, ma in calo quelli con lesioni. Sono state 8.384 le violazioni al Codice della Strada rilevate con 757 patenti ritirate, tre arresti. In quasi mille casi le violazioni hanno riguardato il superamento dei limiti di velocità. Sono stati 508 i conducenti trovati al volante sotto gli effetti dell’alcol e 53 di stupefacenti. Gli agenti hanno anche effettuato 2841 soccorsi ad automobilisti in difficoltà.

Infine la Polizia ferroviaria, che ha identificato oltre 27mila persone, scortato 902 treni, effettuato sette arresti e sequestrato oltre 34 chili di droga.