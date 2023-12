Verrà pubblicato entro la fine dell’anno il bando per la progettazione della nuova scuola dell’infanzia Tagliabue di Villasanta, che sorgerà sullo stesso terreno dove si trova ora l’edificio inagibile, che sarà abbattuto.

Villasanta: entro fine anno il bando per il nuovo asilo Tagliabue, le due fasi della procedura

Lo ha stabilito la giunta nella riunione dell’1 dicembre, approvando il documento di indirizzo e progettazione del nuovo asilo. La procedura adottata si svilupperà in due fasi: il concorso di progettazione promosso dal Comune insieme alla Provincia come stazione appaltante e con la collaborazione dell’ordine degli architetti della provincia e il Consiglio nazionale architetti, paesaggisti pianificatori e conservatori. Durante la prima fase del concorso la commissione giudicante sarà chiamata a selezionare le cinque migliori proposte e solo queste verranno ammesse alla seconda fase e rivalutate ancora dalla commissione che stilerà una graduatoria individuando il progetto vincitore. Della commissione faranno parte soggetti del Comune, della Provincia e degli ordini professionali.

Villasanta: entro fine anno il bando per il nuovo asilo Tagliabue, le caratteristiche che dovrà avere

In attesa di conoscere il progetto migliore tra quelli che verranno presentati, sono già note le caratteristiche che la nuova scuola dovrà avere: una struttura moderna, inclusiva con standard altissimi e aree verdi. Elementi fondamentale del progetto sarà la sostenibilità: materiali e tecnologie innovative per il contenimento dei costi energetici e l’uso di fonti rinnovabili.

Una richiesta particolare da parte dell’amministrazione comunale riguarda la tutela degli alberi che si trovano nel cortile della Tagliabue, «che dovranno essere preservati se possibile».

Villasanta, nuovo asilo Tagliabue: sei sezioni e le critiche dell’opposizione

L’ipotesi è di creare sei sezioni per circa 150 bambini.

«Ci chiediamo se siano stati valutati i reali fabbisogni scolastici in pase alla proiezione demografica dei prossimi anni, che tengano conto anche dello sviluppo urbanistico del Comune», è la domanda sollevata dai membri di Io scelgo Villasanta.

Intanto i tecnici hanno stimato il valore indicativo dell’opera che si aggira intorno ai 3 milioni 315.000 euro. Il valore del concorso, compreso di corrispettivi, progettazione, fattibilità tecnica ed economica oltre ai premi per il vincitore e i selezionati in graduatoria, la progettazione esecutiva, è di 395.000 euro. Al termine del concorso verrà allestita una mostra con tutti gli elaborati.

Villasanta, nuovo asilo Tagliabue: perché non è stato possibile ristrutturare il vecchio edificio

Il Comune ha poi precisato ancora una volta il motivo per cui non è stato possibile ristrutturare l’edificio esistente. «L’ingegnere incaricato di svolgere l’indagine statica – ha precisato l’amministrazione – ha ritenuto troppo dispendioso l’intervento di riqualificazione a fronte di un livello qualitativo che non supererebbe il 60% di quello garantito dal nuovo stabile in termini di standard antisismici, sostenibilità e funzionalità».