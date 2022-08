Villasanta: nel Pnrr non ci sono fondi per la nuova scuola Tagliabue

Doccia fredda per l’amministrazione comunale di Villasanta che si è vista rifiutare la richiesta di finanziamento dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia Tagliabue. Non solo. La graduatoria dell’avviso pubblico, pubblicata nei giorni scorsi, esclude dai contributi del Pnrr anche la posa del prefabbricato che verrà collocato nel giardino della primaria Villa, destinato ai piccoli della materna Tagliabue che anche per il prossimo anno saranno ospitati negli spazi della scuola di via Negri.

Villasanta: opera finanziata con fondi interni

Sfumata l’ipotesi (auspicata fino all’ultimo) di ottenere i fondi statali, l’amministrazione ha già fatto sapere che verrà finanziata con fondi interni la progettazione della nuova scuola dell’infanzia. La domanda per poter accedere ai fondi del Pnrr era stata presentata dagli uffici comunali a febbraio. L’intervento previsto riguarda la demolizione della vecchia struttura, dichiarata inagibile, e la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia nello stesso sito, per un costo complessivo di circa 3 milioni 600mila euro.

Villasanta: lavori avviati già a inizio estate

«A questo punto diventa definitiva la soluzione del finanziamento interno della progettazione preliminare – fanno sapere dall’amministrazione Ornago – Per quanto riguarda gli ulteriori costi l’amministrazione comunale tenterà tutte le strade possibili per trovare altre fonti di finanziamento esterne».

Per quanto riguarda la realizzazione del progetto del prefabbricato da destinare ai bambini della materna all’interno del giardino della scuola Villa, il Comune aveva deciso di giocare d’anticipo e di non attendere la risposta ufficiale da Roma, avviando già a inizio estate i lavori. Il prefabbricato, fortemente osteggiato da alcuni genitori della scuola che hanno anche avviato una raccolta firme per chiedere il blocco dei lavori, è stato realizzato per garantire spazi idonei ai piccoli della Tagliabue, così come richiesto direttamente da Ats. Per questo progetto il Comune aveva richiesto, sempre all’interno del Pnrr, un finanziamento di 320.000 euro.

Pnrr: nessun progetto di Monza e Brianza per scuole dell’infanzia ha ottenuto fondi

«La costruzione di una nuova scuola è un intervento molto oneroso per un’amministrazione comunale – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Gabriella Garatti – Per questo l’opportunità del finanziamento tramite Pnrr non poteva essere trascurata. Purtroppo il finanziamento non c’è stato ma la scuola verrà realizzata comunque, come abbiamo sempre spiegato. Siamo consapevoli – aggiunge il vicesindaco – che per la comunità queste tempistiche sono lunghe e creano disagio, ma ricordiamoci che stiamo gestendo una situazione di emergenza contingente e contemporaneamente la fase progettuale per una nuova scuola».

Nessun progetto presentato dai comuni della provincia di Monza e Brianza riservato alle scuole dell’infanzia è stato inserito nella graduatoria degli interventi che hanno ottenuto fondi dal Pnrr.