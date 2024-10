Villa reale e Parco di Monza: gli orari invernali

A proposito di Villa Reale e Parco di Monza: nei giorni scorsi, come di consueto con il cambio dell’ora, sono entrati in vigore gli orari invernali. Gli ingressi pedonali del Parco aprono alle 7 del mattino e chiudono alle 20.30, mentre quelli carrai si spalancano alla stessa ora ma l’accesso è limitato alle 19. Per i Giardini Reali, apertura dalle 7 alle 18.30.

Villa reale: gli orari di accesso

La Villa reale infine apre da mercoledì a venerdì dalle 10 alle 16, ingresso ogni ora con ultimo accesso alle 15, mentre sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ingresso ogni 15 minuti con ultimo accesso alle 17.30.