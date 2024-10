Parco di Monza, cancello chiuso a Villasanta lunedì mattina: «Ci scusiamo per il disagio»

“Registrate disfunzioni nell’apertura“. Il Consorzio Villa reale e Parco ha spiegato così la mancata apertura alle 7 del mattino di lunedì 14 ottobre della porta di Villasanta: un problema per gli automobilisti che hanno provato a imboccare viale Cavriga per arrivare a Monza, ma soprattutto per chi – entrato da porta Monza – si è trovato l’uscita su Villasanta sbarrata. Coda quindi e decisione da parte di molti di fare marcia indietro per trovare un altro percorso per arrivare a destinazione. Con conseguenti segnalazioni social sulle pagine monzesi.

Parco di Monza, cancello chiuso a Villasanta lunedì mattina: problema risolto, gli orari di apertura in settimana

Il Consorzio è intervenuto per risolvere il problema e ha ripristinato la normalità già dopo le 8, annunciando a metà mattina che “la problematica riscontrata è stata risolta. Ci scusiamo per il disagio“. Viale Cavriga in settimana è percorribile dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19.30.