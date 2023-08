Vigili del fuoco di Monza e Brianza in lutto per la morte del capo reparto Stefano Bozza

“Ci uniamo, sconvolti, al dolore della famiglia per la prematura perdita del Capo Reparto Stefano Bozza in forza al Comando Provinciale dei VVF di Monza e Brianza“. E’ uno dei numerosi messaggi di cordoglio apparsi sui social dopo la scomparsa, venerdì 25 agosto, del vigile del fuoco cesanese.

Dopo aver svolto per molti anni servizio al distaccamento di Seregno, ultimamente lavorava alla sede del Comando provinciale di Monza. Lascia un profondo vuoto tra i colleghi che lo hanno conosciuto e apprezzato per la sua umanità e per la sua professionalità come vigile del fuoco.

Stefano Bozza (foto Davide Fratantonio)

A ricordare Bozza è anche il comandante provinciale Vito Cristino: “Vorrei ricordare le tappe significative della carriera del compianto capo reparto – dice il comandante – che entrò a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel lontano giugno 1986 come Vigile Volontario Ausiliario, richiamato in servizio temporaneo fino al 1988 e successivamente nominato vigile permanente nel 1991, per poi arrivare a coprire il ruolo di capo turno provinciale della sede centrale. In questi lunghi anni di servizio – aggiunge il comandante – si è sempre contraddistinto per la pronta disponibilità e per il costante contributo, nonché per l’alto livello di professionalità e di attenzione durante le attività di soccorso, in particolare in qualità di Direttore delle Operazioni di Soccorso negli incendi boschivi. Ha operato anche in qualità di specialista speleo alpino fluviale (S.A.F.) in numerosi interventi e complessi scenari operativi. Da parte mia e di tutto il Comando – conclude Cristino – esprimo profondo cordoglio per questa triste notizia e desidero porgere le più sentite condoglianze alla famiglia colpita da questo improvviso lutto“.