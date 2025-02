Vertice sulla metrò M5 a Monza: parte una delegazione per Roma

Una delegazione di Regione, Milano, Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni a Roma per convincere il governo della necessità di M5 fino a Monza. Non trapela altro dalla nota con cui il Comune monzese ha dato seguito all’atteso incontro fra i sindaci e il Pirellone, a palazzo Marino, per discutere dell’impasse del prolungamento della linea metropolitana, dovuto soprattutto agli esorbitanti extracosti calcolati da Milano e Metropolitane milanesi per portare la linea a Monza.

Tutto quello che emerge è che sindaci e Regione andranno a Roma per parlare con il governo, cioè esattamente quello che è già stato detto mesi fa. Hanno partecipato al tavolo i sindaci Giuseppe Sala, Roberto Di Stefano (Sesto San Giovanni), Giacomo Ghilardi (Cinisello Balsamo), Paolo Pilotto e l’assessore regionale Claudia Terzi.

Vertice sulla metrò M5 a Monza: la nota del Comune

“Durante la riunione sono stati analizzati i passaggi necessari per l’attuazione del progetto. I quattro sindaci e l’assessore regionale hanno concordato di proseguire il lavoro già avviato insieme: per questo organizzeranno a breve una specifica delegazione congiunta per portare al tavolo del Governo le reali necessità legate alla realizzazione dell’intera infrastruttura”. Nel frattempo, aggiunge il Comune di Monza, i tecnici proseguiranno ad analizzare il progetto e lo sviluppo per portare dati certi al governo.

“Il clima di confronto tra noi sindaci e con Regione Lombardia continua ad essere improntato alla lealtà e alla collaborazione: è il modo migliore per interpretare il nostro ruolo istituzionale, che va al di là delle appartenenze politiche e che punta al risultato: portare la metropolitana nel cuore di Monza”, ha detto il sindaco di Monza Paolo Pilotto.