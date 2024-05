Vedano al Lambro: alla scuola primaria il luna park “autoprodotto”. E poi il ballo di fine anno

Entusiasmo e voglia di divertirsi con i propri genitori. È il clima che si è respirato nei corridoi della scuola primaria Giovanni XXIII di Vedano al Lambro lo scorso sabato in occasione della festa che segna la fine dell’anno scolastico.

I corridoi si sono trasformati in un Luna park, diversi giochi, realizzati proprio dai bambini con la collaborazione delle maestre nelle settimane precedenti: dalla “pesca dei pesciolini” al tris, dal minigolf al bowling e ancora tanto altro. A salutare poi i grandi delle quinte, che il prossimo anno spiccheranno il volo per le scuole medie, il sindaco Marco Merlini con il suo vice Matteo Medici che hanno ricordato ai genitori l’ultimo e atteso appuntamento, proprio per gli alunni delle quinte: il “ballo di fine anno” che sarà in stile hawaiano.

Vedano al Lambro: alla primaria il luna park “autoprodotto”, «ora la sfida della nuova scuola»

«Come sempre è una gioia vedere tanti genitori e bambini così partecipi – ha detto il primo cittadino – e questo è il frutto della passione delle nostre insegnanti. Ora ci aspetta una nuova grande sfida: la costruzione della nuova scuola che sarà proprio accanto a quella attuale. Sarà una struttura, moderna, green, che rispetterà tutte le indicazioni di sostenibilità. Il cantiere partirà con la chiusura dell’anno scolastico per non creare disagi alla didattica».